«Хайди. Моя хитрая рысь»

Сцена из анимационного фильма «Хайди. Моя хитрая рысь». Предоставлено PR-cопровождением

Анимационная картина «Хайди. Моя хитрая рысь» – это увлекательной истории об отважной девочке, спасающей альпийские просторы.

Хайди – смелая и свободолюбивая девочка, влюблённая в жизнь и родные Швейцарские Альпы. Новость о готовящемся строительстве лесопилки в долине застаёт врасплох её обитателей. Хайди намерена противостоять планам бизнеса и спасти природу края вместе с уникальным видом рыси.

Режиссёрский замысел мультфильма принадлежит Тоби Шварцу – опытному кинематографисту, работавшему над «Тарзаном 2», «Анастасией» и «Королевским корги». Одним из авторов сценария стал Роб Спрэклинг, создавший сценарии для таких анимационных хитов, как «Гномео и Джульетта», «Куриный забег» и «Приключения панды».

Хайди – не новая героиня в мировой культуре. В 2025 году её истории исполняется 145 лет. В 1880 году швейцарская писательница Иоханна Спири написала роман «Хайди: годы странствий и учёбы» о приключениях маленькой девочки, живущей в Швейцарских Альпах вместе с дедушкой. Добрая история харизматичной Хайди полюбились читателям и очень скоро обросла продолжением. Героиня стала национальным символом Швейцарии, но народное признание распространилось далеко за её пределы. В 2018 году был основан музей Хайди, который разрабатывает и реализует культурные проекты и выставки. Архив содержит многочисленные документы из наследия писательницы Иоханны Спири. Кроме временных выставок, музей планирует создание Центра наследия Хайди в Цюрихе.

Сюжет романа неоднократно экранизировали, но мультфильм рассказывает новую историю, сохраняя дух оригинального произведения.

«Мастерки разработанные визуальные эффекты, потрясающие пейзажи и значимый экологический посыл – фильм обещает запечатлеть невинность и радость, которые формируют бесчисленные детские воспоминания многих поколений. Благодаря своей неизменной популярности и международному признанию открытый и свободный дух Хайди наверняка вдохновит новых зрителей», – рассказал продюсер Торстен Вегенер.

