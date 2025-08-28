VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Музей Мирового океана представил военные мундиры XIX века

Музей Мирового океана представил военные мундиры XIX века

мундиры
Художник Евгений Богданов. Предоставлено пресс-службой Музея Мирового океана

Музей Мирового океана презентует новую выставку «На параде и в бою». В Конгресс-холле Главного корпуса будут представлены 46 рисунков-эскизов военной формы эпохи Наполеоновских войн (1799 – 1815 годов) – работы заслуженного художника России Евгения Богданова.

В русской культуре сложился романтический образ воина этой эпохи – гренадера, драгуна, казака, кирасира, гусара, артиллериста – удалого, храброго, преданного, обладающего определенным шиком и элегантностью. Рисунки-эскизы Евгения Богданова демонстрируют, как выглядели офицеры и нижние чины Российской армии и армии Наполеона в полковой униформе. Художник воссоздал большое разнообразие фасонов, цветов, оформления одежды: кирасиры – в особого рода коротких мундирах-колетах вместо обычных кафтанов, гусары – в доломанах, уланы – в куртках; казаки – в чекменях или черкесках, различные мундиры у кавалерии, разнообразные покрои штанов, особые формы головных уборов.

«Каждая деталь мундира несет определенную смысловую нагрузку. Например, цвет указывает либо на род войск, либо на воинскую часть. Как и цветные воротники, обшлага, лацканы, золотое или серебряное шитье, галуны, пуговицы, погоны, эполеты – которые, кроме того несут информацию о чине военнослужащего», – говорит куратор выставки, научный сотрудник отдела истории Музея Мирового океана Галина Акимова.

На каждом листе, кроме основной фигуры в униформе, имеются авторские зарисовки отдельных деталей, элементов костюма, подписи, комментарии, указания к исполнению в материале. Но рода войск не указаны. Атрибутировал их, сделав описание униформы, кандидат исторических наук, директор Багратионовского музея истории края Александр Аркадьевич Панченко.

Представленные на выставке эскизы разрабатывались Евгением Богдановым в конце 1980-х – начале 1990-х годов во время работы над проектом для Музея-панорамы «Бородинская битва». Особенность подободранных рисунков заключается в том, что художник выбрал военные соединения, принимавшие участие в Бородинском сражении, уделил внимание различным военным чинам, оставившим о себе легендарные истории. Примечательно то, что на выставке демонстрируются и изображения участников военной кампании 1806–1807 годов, что непосредственно связано с историей бывшей Восточной Пруссии.

