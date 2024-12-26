Оркестр «Русская Филармония» выступил в Коммунарке

В конце декабря Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония» выступил с новогодним концертом в ММКЦ «Коммунарка».

В исполнении оркестра, а также победителей шоу «Голос» Марианны Савон и Эдварда Хачаряна прозвучали «Мечты сбываются», «Ветер перемен», «Три белых коня» и другие всеми любимые песни и мелодии. Для пациентов и врачей «Коммунарки» это стало бесценным подарком к Новому году: полтора часа радости, тепла, вдохновения и прекрасной музыки.

Как отметила руководитель оркестра «Русская Филармония» Гаянэ Шиладжян, которая в этот день также была и ведущей концерта: «Мы надеемся, что новый 2025 год будет самым здоровым годом для наших медиков. Спасибо вам за ваш труд, за ваш профессионализм!»