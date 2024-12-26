Ассоциация анимационного кино подводит итоги насыщенного событиями 2024 г. 

Исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова подводит итоги 2024 г.:

«Анимационная индустрия продолжает достойно решать задачи импортозамещения иностранного контента как в полнометражном кино, так и в сериальном сегменте. На экраны страны ежегодно выходит более 10 полнометражных анимационных фильмов и столько же премьерных специальных программ, а в телевизионных рейтингах зрительских симпатий начинают преобладать отечественные анимационные персонажи. Российские анимационные бренды остаются лидерами экспортных продаж аудиовизуального контента, занимая в 2024 году 76 % доли экспорта. Мы расширяем форматы международного сотрудничества, и в этом году заключили меморандумы о сотрудничестве с профильными анимационными ассоциациями Китая, Южной Кореи и Индонезии, что облегчит задачи дистрибуции и копродукции контента.

Но это был непростой для анимационной индустрии год в связи с сокращением объемов государственной поддержки по линии профильных ведомств – Минкультуры Российской федерации и Фонда кино. Наша индустрия относится к высокозатратному типу производства, требующего долгосрочных инвестиций, современного оборудования и квалифицированных кадров. Все эти годы государство поддерживало нас на системной основе, и мы надеемся на то, что ситуация с поддержкой производства анимационного кино выправится».

В 2024 г. представители Ассоциации приняли участие в ряде отраслевых мероприятий креативного сектора экономики, таких как форум креативного бизнеса в рамках ПМЭФ-2024, форум CSTB.PRO.MEDIA 2024, юбилейный сезон Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, Российская креативная неделя в Москве, Челябинске (Урал) и Красноярске (Сибирь), форум креативных индустрий «Создано на Дальнем» в Хабаровске, конференция по развитию сотрудничества анимационных студий Москвы и Сербии (Белград), конференция NEUROCONF 2024: «Анимация и искусственный интеллект – новый вектор развития Юга» (Ростов), Международный форум «Роль креативных индустрий в социально-экономическом развитии туристских территорий, в том числе входящих в Сеть творческих городов ЮНЕСКО», Московская международная неделя кино и Московская международная неделя креативных индустрий, и др.

В числе профильных мероприятий 2024 г.:

Международные кинорынки: iABC-2024, CICAF (Ханчжоу), Dubai International Content Market, Kids Russia & Licensing World Russia, World Content Market и др.

Профильные фестивали и сопряженная с ними деловая программа: XXIX Открытый российский фестиваль анимационного кино (Суздаль), Международный фестиваль научно-технической анимации «МультПром» (Нижний Новгород), II международный анимационный фестиваль «МультПрактика» (Воронеж), III международный фестиваль анимационного кино «Анимур» (Хабаровск), XVIII Большой фестиваль мультфильмов (Москва), фестиваль московского анимационного кино в Сербии, II фестиваль якутской анимации «TO:KU FEST» (Якутск), международный фестиваль научных мультфильмов «МультНаука» (Москва), III международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» (Красноярск), XXX международный кинофестиваль «Литература и кино» (Гатчина Ленинградской области), IV всероссийский фестиваль анимационного кино «Каракуз» (Альметьевск, Татарстан) и др.

Премии: XI Премия АПКиТ, Национальная премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок», X Национальная анимационная премия «Икар», Russian Licensing Awards-2024, Национальная детская премия «Главные герои-2024», Российская национальная премия в области креативных индустрий Russian Creative Awards и др.

Питчинги: ААК выступила организатором питчингов на профильных рынках Китая (Ханчжоу) и Южной Кореи (Сеул), провела питчинги анимационных проектов на Московском лицензионном саммите, выставках Kids Russia, Мир детства, международном рынке World content market и др.

В 2024 г. ААК выступила информационным партнером таких мероприятий, как 9-ый Московский Лицензионный саммит, специальные показы анимации на выставке «Россия», Московская международная неделя кино, Международный фестиваль научно-технической анимации «МультПром» в Нижнем Новгороде, XXIX Суздальфест, Форум Anima Moscow 2024, «Ночь кино», Слёт аниматоров-2024, Международный форум «Роль креативных индустрий в социально-экономическом развитии туристских территорий, в том числе входящих в Сеть творческих городов ЮНЕСКО», 24-я анимационная премия Пекинской киноакадемии, круглый стол «Экспорт аудиовизуальной продукции, перспективы, инструменты продвижения, меры поддержки».

В 2024 г. ряды ААК пополнились новыми членами, в нее вошли 16 новых студий.

В 2023 г. ААК провела VII Международный фестиваль детского анимационного кино «Аниматика» совместно с МДЦ «Артек» при поддержке Минкультуры РФ, при поддержке ПФКИ и с участием детских анимационных студий реализовала проект анимационного сериала «Акварельные краски» по произведениям К.Г.Паустовского, который получил награды ряда фестивалей и попал в эфир федерального телеканала ОТР.

2024 г. был отмечен динамичным развитием сферы подготовки кадров в индустрии анимационного кино и проведением ряда мероприятий, направленных на увеличение числа профильных специалистов.

ААК поздравляет вас с Новым 2025 годом и желает дальнейшего развития российскому анимационному кино как на отечественном, так и на мировом рынке!