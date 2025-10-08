Остап Бендер – самый известный финансовый «гений» русской классики

Книжный сервис Литрес и ВТБ выяснили, кого из героев русской классики россияне считают финансовым «гением», а кто средствами распоряжаться не умеет. Наиболее подкованным в денежных вопросах респонденты назвали Остапа Бендера, главного героя «Двенадцати стульев» И. Ильфа и Е. Петрова. Самым финансово неграмотным персонажем русской классики стал Киса Воробьянинов из того же сатирического романа.

Рейтинг персонажей, способных сформировать капитал, возглавил Остап Бендер (22%). Вторую строчку заняла Алёна Ивановна (21%) – старуха-процентщица из «Преступления и наказания» Ф. Достоевского, третью – Павел Иванович Чичиков (20%), главный герой произведения Н. Гоголя «Мёртвые души». В топ-5 также вошли Воланд (14%) из «Мастера и Маргариты» М. Булгакова и Андрей Штольц (11%), герой «Обломова» И. Гончарова.

Самым неразумным отношением к деньгам, по мнению респондентов, из персонажей русской литературы отличается Ипполит (Киса) Воробьянинов (23%), герой «Двенадцати стульев». На втором месте – Родион Раскольников (20%) из «Преступления и наказания», на третьем – Илья Обломов (17%). Замыкает рейтинг гоголевский Плюшкин (14%) из «Мёртвых душ» и герой «Пиковой дамы» А. Пушкина Германн (12%).

«Интересно, что финансовые “гении” и менее бережливые герои – персонажи общих историй. Их характеры и способы достичь благосостояния не так однозначны. Остап Бендер – антигерой, его подкованность заключалась в мошенничестве и обернулась трагедией. Чичиков придумал гениальную схему, но выдавать мёртвых крепостных за живых тоже нечестно. Пожалуй, самые бесспорные герои с капиталом – Воланд и Штольц, но если первый – бессмертный Князь тьмы и на его стороне магическая сила, то с Андрея Штольца действительно стоит брать пример: он сделал себя сам. Чтобы стать финансово независимым, много учился и работал, но при этом не растерял человечности», – комментирует результаты исследования редактор художественной литературы группы компаний «Литрес» Анна Данилина.

Оценивая отражение темы финансов в русской классической литературе, больше половины опрошенных (59%) отметили, что поведение героев действительно может заставить задуматься о необходимости ответственного отношения к деньгам. Но часто персонажи предстают примерами неразумного распоряжения средствами и предостерегают читателей, как поступать не стоит.

Более трети респондентов (74%) самым важным индикатором разумного отношения к финансам считают умение планировать бюджет и придерживаться его. Затем идёт наличие финансовой подушки безопасности (60%) и стремление постоянно повышать свою финансовую грамотность (55%).

Финансово неграмотным человеком в первую очередь считают того, кто тратит больше, чем зарабатывает (72%). Вторая по значимости черта – склонность к импульсивным покупкам (59%), третья – нежелание вести учёт своих финансов (53%).

Почти треть опрошенных (31%) считает, что таких героев в русской классике гораздо больше, чем тех, что отличается способностью формировать капитал. Лишь 11% считают наоборот. Чаще всего пользователи отмечали, что русская литература в целом не про деньги, а её основополагающие темы – любовь и глубина человеческой души (41%).