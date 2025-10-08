Наталья Сергунина: выставку Русского музея на ВДНХ посетили более 50 тысяч человек

Более 50 тысяч человек посетили выставку «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея». Она открылась в начале сентября в павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ.

«За первый месяц экспозиция привлекла больше 50 тысяч москвичей и туристов, по ней провели свыше 350 экскурсий», — рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Выставка будет работать до февраля 2026 года. В залах павильона представлено 115 произведений, привезенных из Санкт-Петербурга. Среди них — картины Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова, Василия Верещагина, Ильи Репина, Валентина Серова.

Первый раздел экспозиции знакомит с шедеврами иконописи мастеров московской школы, таких как Андрей Рублев, Даниил Черный и Симон Ушаков.

Здесь же находятся картины Жерара Делабарта конца XVIII века. На них изображена допожарная Москва: Кремль, Красная площадь, Царицыно и другие знаковые места.

Во втором разделе собраны работы 1920–2010-х годов, посвященные развитию Москвы после революции, а в третьем — возвращению ей в 1918 году статуса столицы.

В завершающей части выставки можно увидеть портреты выдающихся жителей города XX века, среди которых знаменитые деятели культуры Константин Станиславский, Святослав Рихтер и Борис Яковлев.

Экспозиция принимает гостей ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00. Подробная информация и условия посещения опубликованы на сайте комплекса.

Проведение таких мероприятий является важной частью стратегии развития ВДНХ и соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Эта экспозиция открыла цикл масштабных культурных событий, которые будут проходить в музеях Москвы. Например, в декабре в музее-заповеднике «Царицыно» представят выставку «Ткань времени», подготовленную с Национальным музеем ремесел и ткацких станков Дели. В планах до 2030 года — совместные проекты с коллегами из Китая, Бразилии, Мексики и других стран.