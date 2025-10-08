«А в вагоне-ресторане»: Алла Рид и Алексей Петрухин встретились в одном поезде

«Путешествия потеряли бы половину своей прелести, если бы о них нельзя было рассказывать», – сказал однажды известный путешественник. Красивую историю в приключенческом антураже железной дороги представил дуэт Алла Рид и Алексей Петрухин. Новая песня на стихи Михаила Гуцериева «А в вагоне-ресторане» продолжает тему перекрёстка судеб, которой певица открыла новый этап своего творчества.

Идея спеть дуэтом, как говорят, витала в воздухе, ведь Аллу и Алексея связывает не только давняя творческая дружба. Оба артиста работают в разноплановых, но одинаково близких им жанрах: поп-рок, шансон, авторская песня и фолк. Столь широкий выбор возможен благодаря сильному вокалу исполнителей.

Автор музыки к песне «А в вагоне-ресторане» Алексей Петрухин – лауреат премии «Шансон года», участник телевизионных проектов «Голос» и «Романтика романса». Алла Рид – также обладательница премии «Шансон года», финалистка шоу «Голос», «Три аккорда», официальный женский голос песен Владимира Высоцкого. Оба артиста участвовали в постановке мюзиклов и на своих концертах каждую песню представляют как мини-спектакль.

«Эта песня – как ожившая кинолента: в каждом слове Михаила Гуцериева – поэзия, которая превращает повседневность в маленькое чудо. Мне невероятно повезло прикоснуться к таким стихам. А музыка Алексея Петрухина наполнила их особой магией: она дышит, летит и увлекает за собой. Для меня «А в вагоне-ресторане» – это больше, чем песня, это настоящее путешествие души. Ведь вагон-ресторан – место, где каждому знакома особая романтика дороги, когда за одним столиком может вспыхнуть чувство, меняющее всё», – говорит Алла Рид.

«Работать с Михаилом Гуцериевым – это всегда огромное вдохновение: его стихи будто уже несут в себе музыку, остается только услышать её и воплотить. «А в вагоне-ресторане» родилась именно так – легко, естественно, словно песня давно ждала своего часа. А когда к этой истории прикоснулась Алла Рид, со своим неповторимым голосом и удивительной женственностью, песня зазвучала по-настоящему глубоко и трепетно. Алла умеет превратить музыку в эмоцию, а эмоцию – в судьбу. Ведь вагон-ресторан – это не просто атрибут поезда, а символ дороги, встреч и случайных откровений, которые остаются в памяти навсегда», – отметил Алексей Петрухин.

В основу песни «А в вагоне-ресторане» вошло стихотворение Михаила Гуцериева «Лежали чувства в хрустале». Он и она встречаются в дороге, где всегда есть место романтике. Поезд, где происходит действие, в переосмыслении поэта – символ мимолётности времени и ускользающей жизни.

А в вагоне-ресторане,

Как в капкане, как в тумане,

Время беглое обманет,

Выдав жажду за любовь.

«А в вагоне-ресторане» – это ещё и песня о том, что все в жизни ищут тепла, особенно на перепутье. Но оставить груз прошлого, убежать от самих себя не так легко. Были ли чувства героев подлинными или иллюзорными, авторы предлагают разобраться слушателям. Из случайных встреч, больших и малых, состоит вся жизнь.