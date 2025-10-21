Топ-10 фильмов Н.С. Михалкова актёра и режиссера

Никита Сергеевич Михалков (род. 21 октября 1945, Москва) — советский и российский режиссёр, актёр, сценарист и общественный деятель. Родился в знаменитой творческой династии. Окончил Щукинское училище и ВГИК. Как актер снялся в десятках картин, став одним из самых узнаваемых артистов. Как режиссёр достиг мирового признания. Его фильм «Утомлённые солнцем» получил премию «Оскар» и Гран-при Каннского фестиваля. Является президентом Союза кинематографистов РФ. Народный артист РСФСР, лауреат множества государственных и кинематографических наград.

Топ-10 фильмов с Михалковым-актером:

Я шагаю по Москве (1963) — Молодой парень, олицетворяющий романтику и дух Москвы.

Война и мир (1966-67) — Образованный и храбрый офицер Анатоль Курагин.

Сибириада (1979) — Фильм-эпопея о нескольких поколениях сибиряков.

Свой среди чужих, чужой среди своих (1974) — Чекист Шилов, расследующий ограбление золота.

Раба любви (1975) — Оператор Виктор Потоцкий в немом кино.

Неоконченная пьеса для механического пианино (1977) — Интеллигент Платонов в экранизации Чехова.

Пять вечеров (1978) — Скромный инженер Ильин, встретивший свою бывшую любовь.

Несколько дней из жизни И.И. Обломова (1979) — Андрей Штольц, друг главного героя.

Жестокий романс (1984) — Богатый купец Сергей Паратов.

Утомлённые солнцем (1994) — Комдив Котов, жертва сталинских репрессий.

Топ-10 фильмов Михалкова-режиссера:

Свой среди чужих, чужой среди своих (1974) — Истерн о чекистах после Гражданской войны.

Раба любви (1975) — Поэтичная драма о немом кино и судьбе актрисы.

Неоконченная пьеса для механического пианино (1977) — Виртуозная экранизация прозы Чехова.

Пять вечеров (1978) — Камерная драма о встрече двух бывших возлюбленных.

Несколько дней из жизни И.И. Обломова (1979) — Визуальное исследование «обломовщины».

Родня (1981) — Социальная драма о непростых семейных отношениях.

Утомлённые солнцем (1994) — Трагедия семьи на фоне сталинского террора 1930-х. («Оскар»).

Сибирский цирюльник (1998) — Масштабная история любви русского офицера и американской авантюристки.

12 (2007) — Российская адаптация «Двенадцати разгневанных мужчин» о чеченском подростке.

Солнечный удар (2014) — Экранизация произведений Бунина о любви и Гражданской войне.

Сегодня Н.С. Михалкову исполнилось 80 лет. АртМосковия поздравляет знаменитого режиссера с Днем рождения и желает успехов в творчестве, счастья, здоровья, благополучия!