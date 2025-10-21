Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUТоп-10 фильмов Н.С. Михалкова актёра и режиссера

Топ-10 фильмов Н.С. Михалкова актёра и режиссера

T1
By T1
80
никита михалков - кадр из фильма свой среди чужих, чужой среди своих
Н.С. Михалков. Кадр из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих". Фото - сайт 1tv.com

Никита Сергеевич Михалков (род. 21 октября 1945, Москва) — советский и российский режиссёр, актёр, сценарист и общественный деятель. Родился в знаменитой творческой династии. Окончил Щукинское училище и ВГИК. Как актер снялся в десятках картин, став одним из самых узнаваемых артистов. Как режиссёр достиг мирового признания. Его фильм «Утомлённые солнцем» получил премию «Оскар» и Гран-при Каннского фестиваля. Является президентом Союза кинематографистов РФ. Народный артист РСФСР, лауреат множества государственных и кинематографических наград.

Топ-10 фильмов с Михалковым-актером:

  • Я шагаю по Москве (1963) — Молодой парень, олицетворяющий романтику и дух Москвы.
  • Война и мир (1966-67) — Образованный и храбрый офицер Анатоль Курагин.
  • Сибириада (1979) — Фильм-эпопея о нескольких поколениях сибиряков.
  • Свой среди чужих, чужой среди своих (1974) — Чекист Шилов, расследующий ограбление золота.
  • Раба любви (1975) — Оператор Виктор Потоцкий в немом кино.
  • Неоконченная пьеса для механического пианино (1977) — Интеллигент Платонов в экранизации Чехова.
  • Пять вечеров (1978) — Скромный инженер Ильин, встретивший свою бывшую любовь.
  • Несколько дней из жизни И.И. Обломова (1979) — Андрей Штольц, друг главного героя.
  • Жестокий романс (1984) — Богатый купец Сергей Паратов.
  • Утомлённые солнцем (1994) — Комдив Котов, жертва сталинских репрессий.

Топ-10 фильмов Михалкова-режиссера:

  • Свой среди чужих, чужой среди своих (1974) — Истерн о чекистах после Гражданской войны.
  • Раба любви (1975) — Поэтичная драма о немом кино и судьбе актрисы.
  • Неоконченная пьеса для механического пианино (1977) — Виртуозная экранизация прозы Чехова.
  • Пять вечеров (1978) — Камерная драма о встрече двух бывших возлюбленных.
  • Несколько дней из жизни И.И. Обломова (1979) — Визуальное исследование «обломовщины».
  • Родня (1981) — Социальная драма о непростых семейных отношениях.
  • Утомлённые солнцем (1994) — Трагедия семьи на фоне сталинского террора 1930-х. («Оскар»).
  • Сибирский цирюльник (1998) — Масштабная история любви русского офицера и американской авантюристки.
  • 12 (2007) — Российская адаптация «Двенадцати разгневанных мужчин» о чеченском подростке.
  • Солнечный удар (2014) — Экранизация произведений Бунина о любви и Гражданской войне.

Сегодня Н.С. Михалкову исполнилось 80 лет. АртМосковия поздравляет знаменитого режиссера с Днем рождения и желает успехов в творчестве, счастья, здоровья, благополучия!

Предыдущая статья
От Андрея Губина до Валерия Кипелова
Следующая статья
В Венесуэле стартовал Фестиваль российского кино

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru