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Они потрясли мир. Надежда Румянцева. Тайны «Королевы бензоколонки»

editor
By editor
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надежда румянцева
Надежда Румянцева. Фото © пресс-служба Пятого канала

Надежда Румянцева сыграла десятки ролей в кино. Настоящую любовь зрителей принесли ей Тося Кислицына из «Девчат» и Людмила Добрыйвечер из «Королевы бензоколонки». Все её героини – бойкие, задорные и обаятельные. Как и сама актриса. В Румянцевой удивительным образом сочеталась детская непосредственность и совсем не женская отвага. Казалось, эта миниатюрная девушка не боялась ничего.

Румянцева родилась в деревне, в Смоленской области. Она еще со школы полюбила театр, участвовала в самодеятельности. Во время войны организовала агитбригаду и вместе с другими ребятами ездила по госпиталям, где выступала перед ранеными. Когда пришла пора выбирать профессию, не задумываясь подала документы в театральный институт. С первой попытки поступила в ГИТИС и сразу стала главной звездой факультета. Уже на втором курсе её позвали сниматься в фильме «Навстречу жизни» на главную роль. Съемки закончились для Румянцевой двумя неделями на больничной койке и отчислением. В театральном институте не поощрялось участие студентов в кино. Но эта работа стала для неё пропуском на большой экран. Надежда перевелась из театрального во ВГИК.

В институте она встретила первую любовь, Юрия Белова, звезду «Карнавальной ночи». Их называли самой яркой парой курса. Весь институт ждал свадьбы, а Белов тянул с предложением. Надежда неожиданно выскочила замуж за однокурсника Владимира Шурупова. Брак продлился недолго. После выпуска Шурупова распределили в Свердловский театр. Надя отказалась покидать Москву. Они договорись развестись фиктивно и снова пожениться, когда Шурупов вернется в столицу. Фиктивный развод растянулся на всю жизнь.

Настоящим прорывом для актрисы стала комедия «Девчата». Экранный дуэт Румянцевой и Рыбникова до сих пор считается одним из самых эффектных в истории советского кино. Не многие знают, что Николай категорически отказывался играть в паре с Надеждой, особенно целоваться в финальной сцене!

Следом за «Девчатами» в лидеры советского кинопроката вышел фильм «Королева бензоколонки». Румянцевой снова стали приписывать роман с Юрием Беловым. Однако никто не подозревал, какая трагедия на самом деле разыгрывалась за кадром популярной кинокомедии. Белов опять пытался ухаживать за Надеждой, но безответно. После этой картины его карьера, здоровье и личная жизнь покатились под откос. Говорят, актер так и не смог забыть Румянцеву и до самой смерти жалел, что еще в институте не решился сделать предложение.

Тем временем Надежда встретила мужчину, которого полюбила на всю оставшуюся жизнь. Ради супруга, дипломата Вилли Хштояна, Румянцева переехала в чужую страну, бросила успешную карьеру и отказалась от материнства. Муж не хотел совместных детей. Обычно дерзкая и уверенная в себе Надежда чуть ли не впервые в жизни проявила слабость и не посмела идти против его воли. Но не жалела ли сама артистка о сделанном выборе? Какие слова она сказала супругу перед смертью?

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