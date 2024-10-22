РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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От трюков до кадров: в рамках образовательной части «Телемании» провели ток-шоу о культуре экшена.

Домой366INFO.RUОт трюков до кадров: в рамках образовательной части «Телемании» провели ток-шоу о...

От трюков до кадров: в рамках образовательной части «Телемании» провели ток-шоу о культуре экшена.

editor
By editor
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телемания - экшн-кино

В Институте кино и телевидения (ГИТР) в рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» прошёл второй образовательный паблик-ток с наиболее яркими представителями современной российской медиаиндустрии. Спикеры обсудили создание захватывающих сцен боев и поговорили о тандеме оператора и постановщика трюков, о допуске актёров к выполнению опасных задач.   Студенческое ток-шоу только за 2 часа после эфира набрало более 220 000 просмотров!

Генеральным партнёром видеотрансляций фестиваля является Национальный видеохостинг RUTUBE (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), крупнейшая российская платформа для просмотра и размещения аудио- и видеоконтента.

В студии Института кино и телевидения (ГИТР):

  • Дмитрий Стародубский, выпускник ГИТРа, оператор-постановщик телеканала «Звезда», военный оператор Первого канала, оператор-постановщик цикла программ о трюковых съемках «Наука на колесах»;
  • Андрей Седов, основатель известной студии каскадёров «Грэй», лауреат премии «Альтер Эго», каскадёр и постановщик трюков;
  • Геворг Маркосян, оператор-постановщик фильма «Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали»;
  • Антон Смекалкин, режиссёр трюков для фильма «9 рота», золотой призёр Первого Всемирного фестиваля каскадеров, каскадёр и постановщик трюков.

Оператор-постановщик Геворг Маркосян начал разговор с уточнения, что масштаб трюка не является показателем качества. «Запоминаются сцены из хорошего кино. Хорошее кино снимают хорошие режиссёры, а они работают по хорошему сценарию и с хорошей командой. Если зритель не верит в происходящее в целом, то он не верит и падению, и трюку…». Также Геворг напомнил о рисках трюковых съёмок не только для каскадёров, но и для операторов: «На моей практике были случаи, когда я запрещал снимать сцену так, как это хотел режиссёр, потому что это было слишком рискованно для оператора».

Оператор Дмитрий Стародубский добавил, что при планировании трюка составляется чёткое задание «чтобы совместить пожелания режиссёра и возможности операторов и постановщика трюков». Он уточнил, что это всегда «командная игра».

Также разговор зашёл о допуске актёров к участию в съёмках трюковых сцен. Постановщик трюков Антон Смекалкин рассказал, что он всегда определяет сложность трюка и несёт финансовую и моральную ответственность за актёра, каскадёра и их безопасность. Постановщик трюков Андрей Седов раскрыл тему: «Если актёр во время выполнения трюка, допустим, вывихнул палец, то останавливается съёмочный процесс. Актёр — это действующее лицо героя, его нельзя заменить в отличие от каскадёра. Так что это просто не рентабельно». Гости согласились с тем, что многие актёры, имеющие мастерские умения и отличную физическую подготовку, «просто не лезут туда». Андрей обратил внимание, что «каскадёр — это другая профессия».

Постановщик трюков Антон Смекалкин подвёл итог разговору: «Каждый оператор ищет свой кадр. Каждый постановщик трюков ищет свой трюк. Поэтому когда тандем складывается, получается «Вау».

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