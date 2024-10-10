Открытые прослушивания финалистов конкурса «Партитура»: день четвёртый

В Большом зале Московской консерватории прошёл четвёртый этап открытых прослушиваний финалистов III Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура». Музыку лауреатов в номинации «Произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром» исполнил Московский государственный академический симфонический оркестр, за дирижёрский пульт встал художественный руководитель и главный дирижёр Симфонического оркестра радио «Орфей», заслуженный артист РФ Сергей Кондрашев.

Открыл программу двойной концерт для гобоя, виолончели и оркестра «Вещий Гамаюн» выпускницы факультета композиции Московской консерватории Алины Подзоровой. Она рассказала, что черпает вдохновение в фольклоре, изучает традиции разных народов мира: «Сейчас очень не хватает знаний о нашем славянском фольклоре, о культуре Древней Руси. Изучая его, мы можем познавать Россию и искать звучание России сегодняшнего дня». Алина уже в третий раз участвует в конкурсе «Партитура» и трижды выходила в финал. По её словам, стать финалистом – уже победа, ведь самое главное в конкурсе – это возможность поработать с симфоническим оркестром.

Выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных Константин Борисов представил на суд публики и жюри Концерт для трубы с оркестром. В этом сезоне «Партитуры» он стал финалистом в двух номинациях: «Произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром» и «Симфоническое произведение малой формы».

Оживление среди членов жюри и публики вызвало сочинение победителя конкурса «Партитура» прошлого года Алексея Чернакова – концерт для четырёх исполнителей на десяти инструментах и оркестра «Десять на четверых». Четыре солиста, находясь за игровым столом с зелёным сукном, играют на духовых инструментах, постоянно их меняя. «Это шуточное произведение, – рассказал Алексей. – Среди флейт, гобоя, кларнета затерялся один «джазмен», который как будто притворяется классиком. Я написал им в предисловии правила игры.

Там есть такой пункт, что допускается возникновение суеты в процессе смены инструментов, потому что там есть такое место, где они просто еле успевают взять новый в руки. Словно это какая-то игра». В финале произведения один из солистов кладёт инструмент на стол и произносит: «Устал!». В перерыве некоторые музыканты шутили, что узнали в «игроках» себя — в суете между концертами, репетициями, гастролями. Алексей Чернаков отметил, что победа в «Партитуре» стала важным этапом в его карьере: «Были репетиции, исполнения в процессе читок, был финальный гала-концерт, запись, трансляция, издание нот, денежный приз и информационная поддержка. Это всё даёт «Партитура»».

Читки продолжил концерт для арфы с оркестром № 3 композитора из Санкт-Петербурга Георгия Фёдорова. «Арфа – это инструмент с очень сильно срезанным уровнем экспрессии, – считает автор. – Как бы арфа громко ни звучала, она все равно ощущается очень сдержанным инструментом. Это очень чувственный романтический концерт, и большое впечатление у публики вызывает такое «мужественное сдерживание слёз» у арфы. Она никогда не может плакать. Она всегда будет сдерживать слезы. Мне нравится этот инструмент именно за это».

Несмотря на уже солидный опыт работы с оркестром, Георгий отметил, что его никогда не бывает достаточно, поэтому решил участвовать в «Партитуре». «Никакой учебник по оркестровке не заменит действительно реальный собственный симфонический опыт, который ты приобретаешь на хорошей репетиции», – уверен композитор.

Первое отделение завершилось концертом для фортепиано и оркестра до минор студента РАМ имени Гнесиных Вадима Цагарейшвили. «Я был невероятно рад, что мне выпала возможность поработать с маэстро Сергеем Юрьевичем Кондрашевым, – рассказал Вадим. – Он очень точно подмечал все нюансы, так общался в оркестром, что музыканты сразу понимали, что нужно делать. Мастерски обходил какие-то проблемы, которые есть в любой партитуре. Ноты ведь являются некой схемой, которая благодаря именно исполнителям и дирижёру превращается в Музыку. Это невероятный опыт».

Сергей Кондрашев рассказал, что композиторский читки – процесс непредсказуемый: «Ребята все очень разные, пишут в разных жанрах и стилях. Сегодня в Большом зале консерватории были настоящие сюрпризы, потому что сочинения, которые не получались на репетиции, вдруг великолепно прозвучали в концерте. И наоборот. Речь о том, что наше музыкальное дело очень, очень живое».

Исполнение сочинения профессиональным оркестром – одно из главных преимуществ конкурса, считает член жюри, председатель Совета Союза композиторов России, композитор, народный артист России Александр Чайковский: «В первую очередь им (участникам) важно прорваться в финал, чтобы их сочинение исполнили. Они получают очень хорошую практику, этот урок они запомнят на всю жизнь».

Во втором отделении прозвучали произведения участников «Партитуры», которые не прошли в финал, но были отмечены специальными призами. Среди них – пьеса для скрипки соло с оркестром «Гагарин» Юлии Гарехт. Тема космоса интересовала её с самого детства, говорит композитор. Сама она по образованию скрипачка, поэтому её композиторский опыт сосредоточен на этом инструменте. Денис Хоров из Москвы получил спецприз за концерт для домры с оркестром «Три русских впечатления», который он посвятил домристке Екатерине Мочаловой. Русскую тему продолжила сюита «Сказка сказок» для балалайки и симфонического оркестра студентки Московской консерватории Евдокии Сандлер: «Тема фольклора в соединении с современными тенденциями одна из главных в моём творчестве, потому что сейчас, как никогда, актуально возрождение, сохранение традиций, их переосмысление. Это выражает мой личный русский код как русского композитора».

Эдуард Христофоров из Уфы запомнит участие в «Партитуре» на всю жизнь: «Я впервые оказался в зале Московской консерватории лично, да ещё и сразу же побывал на репетиции и исполнении своего же сочинения! Свой концерт для фортепиано с оркестром я раньше мог послушать только на компьютере, а сегодня его сыграл настоящий оркестр, настоящие профессионалы! Я счастлив и благодарен всем организаторам за этот потрясающий опыт». В финале читок прозвучал Концерт для фортепиано с оркестром соль минор Степана Цейтлина. Сам автор – студент МГТУ имени Баумана, композицией занимается в свободное от учёбы время, гармонию и композицию изучает самостоятельно. «Я постоянно слушаю радио «Орфей», и когда услышал информацию о приёме заявок на «Партитуру», решил, что это знак, пора участвовать! Я учусь на программиста и для меня музыка – это как многомерная картина, которая может принимать множество форм. Я вложил очень много сил в эту работу, и был счастлив услышать её в исполнении настоящего, живого оркестра! Бесконечно благодарен маэстро Сергею Юрьевичу Кондрашеву, его работа — это отдельный мир, за которым можно наблюдать бесконечно. Я не профессиональный музыкант, и конечно, без его участия, без участия всех музыкантов я бы не смог обойтись».

Запись концерта можно увидеть на медиаплатформе «Орфей», там же можно посмотреть запись предыдущих конкурсных прослушивания.

Дженнет АРЛЬТ,

Фото – Илья КОЛЧКОВ, Наталья ЛЬВОВА