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Создатели игры King of the Jesters получили от музыкантов около 500 композиций

editor
By editor
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King of the Jesters

В игре «King of the Jesters» объявлен плейлист, который порадует игроков композициями от таких исполнителей, как Томшин Бэнд, Мистер Гро…, Пост Парк, ШЕДУ, jumping_elephant, Max Krivi, Нате-ка, Конус Маха, Space Moo и другие!

Этот сборник стал плодом открытого поиска новой музыки в интернете. Инди-студия Tessermind, разработчик игры, вдохновлённая творчеством группы «Король и Шут», встретила трудности при попытках включить в проект их песни. Поэтому было принято решение обратиться к новым талантам, и на призыв откликнулось множество музыкантов. В итоге команда получила около 500 треков, которые в противном случае могли остаться незамеченными. Все композиции были тщательно отобраны для соответствия атмосфере игры.

Что известно о самой игре «King of The Jesters»? Это приключенческий хоррор от первого лица с головоломками, в котором солист панк-рок группы оказывается в мире своих фантазий после очередного приступа. Здесь он встречает героев своих песен и сталкивается с их непростыми судьбами, решая, как их направить на путь истинный.

Разработкой игры занимается студия Tessermind, а сам проект стилизован как тёмные сказки, пронизанные атмосферой приключений и ужасов.

Студия уже выпустила саундтрек King of The Jesters (OST), включающий 17 композиций финалистов музыкального отбора в телеграм-канале «Музыка для кино, игр и сотрудничества». Релиз был осуществлён на лейбле Content Chaos в знак благодарности музыкальному сообществу.

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