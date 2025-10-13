В Московской консерватории открыли барельеф Бэллы Руденко

В Москве состоялась торжественная церемония открытия барельефа выдающейся оперной певицы, народной артистки СССР, профессора Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Бэлы Руденко.

Большой медальон из бронзы в виде бюста артистки выполнила скульптор Ирина Макарова, член Московского союза художников. Барельеф установили в здании МГК имени П.И. Чайковского благодаря поддержке ВЭБ.РФ, Музея музыки, Правительства города Москвы и Минкультуры Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, исполняющий обязанности ректора Московской консерватории Александр Соколов и сын Бэлы Руденко, заслуженный артист России Теймур Полад оглы Бюль-Бюль.

Игорь Шувалов отметил важность этого события для будущих поколений, роль ВЭБ.РФ в увековечивании богатого культурного наследия страны и поддержке талантливых молодых музыкантов:

«Бэла Андреевна была величайшей певицей. И тот дар, который ей Бог преподнес, она благородно передавала своим студентам. Для молодежи важно обратиться к этому имени и понять, что тяжелый и добросовестный труд оставляет след гораздо больший, чем физический. Потому что без памяти ничего нет. И мы сохранили память о Бэле Андреевне вместе — семья, консерватория, музей музыки, вокально-творческий кабинет Антонины Васильевны Неждановой и ВЭБ.РФ», — сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Ректор Московской консерватории Александр Соколов поблагодарил госкорпорацию ВЭБ.РФ за вклад в сохранение истории вуза. Он также напомнил, что Бэла Руденко выпустила сотни студентов. Некоторые из них не только получили народное признание, но и стали преподавать в консерватории, передавая полученные знания, опыт и традиции.

«Сегодня мы открываем памятник выдающемуся музыканту, чье искусство оказало огромное влияние на формирование многих поколений певцов. Этот барельеф станет символом преемственности поколений в стенах консерватории, признанием огромного вклада певицы в развитие традиций русской музыкальной школы», — подчеркнул Александр Соколов.

По словам Михаила Брызгалова, открытие барельефа — очередная возможность напомнить о таланте и заслугах выдающейся артистки, внесшей значительный вклад в развитие музыкальной культуры России.

«Барельеф — не просто дань уважения. Это символ уникального явления — непревзойденного голоса Бэлы Руденко. Имя артистки навсегда останется в памяти благодарных почитателей ее таланта и учеников», — подчеркнул Михаил Брызгалов.

«Сегодня очень важна преемственность. В Московской консерватории много классов, посвященных великим музыкальным гениям. Молодежь, которая уже учиться и будет учиться в этих стенах, видя памятные доски и барельефы, станет изучать историю и слушать записи и тем самым становится лучше и именно в этом цель музыки, чтобы через эмоции и переживания мы стали лучше», — сказал сын Бэлы Руденко, заслуженный артист России Теймур Полад оглы Бюль-Бюль.

Бэла Руденко родилась 18 августа 1933 года в городе Антраците Луганской области, окончила Одесскую консерваторию. Еще будучи студенткой, стала выступать в Одесском театре оперы и балета: артистка обладала редким высоким голосом — колоратурным сопрано. Была солисткой Киевского театра оперы и балета им. Шевченко и Большого театра, выступала на сценах лучших театров СССР и мира. С 1977 по 2017 гг. преподавала в Московской консерватории, в 90-е была художественным руководителем оперной труппы Большого театра. Бэла Андреевна ушла из жизни 13 октября 2021 в возрасте 88 лет.

Материалы предоставлены Российским национальным музеем музыки