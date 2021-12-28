Перкуссия-класс: бесплатные мастер-классы от педагогов и исполнителей на оркестровых ударных инструментах

Фонд «Искусство на все времена» и Духовое общество имени Валерия Халилова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив открыли серию бесплатных онлайн мастер-классов от признанных мастеров – педагогов, исполнителей на оркестровых ударных инструментах. Первый сезон мастер-классов продлится до мая 2022 года и затрагивает вопросы педагогики ДМШ и ДШИ.

Записи мастер-классов регулярно, один раз в неделю, выкладываются на платформы на YouTube каналы Фонда «Искусство на все времена» и Духовое общество имени Валерия Халилова и в любое удобное время каждый желающий может зайти и ознакомиться с уроками

«Серия открытых бесплатных онлайн мастер-классов от ведущих педагогов и исполнителей на ударных инструментах – масштабный проект, цель которого — повышение уровня образования среди молодых исполнителей на ударных инструментах, — отмечает Алексей Усов, руководитель ударной секции Духового общества имени Валерия Халилова, — В дальнейшем по материалам мастер-классов будет осуществляться разработка единой методики, охватывающей все ступени образовательного процесса: начиная от детских музыкальных школ до консерваторий и музыкальных академий».

Сегодня в связи с активным развитием и внедрением в нашу жизнь интернет-сервисов и онлайн-технологий появилась возможность проводить мастер-классы от ведущих педагогов и лучших солистов-ударников с максимальным охватом, транслируя записи занятий онлайн на всю страну и обсуждая вопросы по видеосвязи.

Уникальностью проекта являются подробный разбор особенностей исполнения, тонкостей различных стилей и приёмов игры на ударных инструментах в музыкальном театре, в симфонической и камерной музыке от признанных мастеров: заслуженных артистов России, известных исполнителей, солистов оркестров мирового уровня.

Слушатели получат уникальную возможность раскрыть для себя разнообразие репертуара всех видов ударных оркестровых инструментов.

Проект окажет практическую помощь в работе над отдельными сложными фрагментами в произведениях. Преподаватели ведущих учебных заведений в процессе проведения серии открытых мастер-классов разберут технически сложные, часто исполняемые композиции, раскроют некоторые особенности и секреты исполнения известных сольных оркестровых партий.

Мастер-классы — бесплатны и доступны по всей стране.

Открытый и бесплатный доступ к серии видеоматериалов на YouTube канале Духового общества им. Валерия Халилова позволит слушателям в любой точке мира в любое удобное для него время ознакомиться с материалами мастер-классов и задать свои профессиональные вопросы – как письменно, так и в видеоформате на любой из возможных платформ : Фейсбук, Инстаграм, VK, или по электронной почте

Проект, без сомнения, станет уникальным и объёмным источником знаний, полезным как для учащихся и для педагогов музыкальных учебных заведений, так и для молодых оркестровых музыкантов.

В процессе проведения и подготовки мастер-классов можно будет направлять свои профессиональные вопросы в Оргкомитет проекта через социальные сети и электронную почту: приём вопросов, разбор и обсуждения интересующих тем по заявкам от учеников, молодых специалистов и педагогов.

К выходу запланировано 36 видеороликов длительностью до 60 мин.

Режим выхода – 1 ролик в неделю в течение всего учебного года. Количество задействованных педагогов и преподавателей мастер-классов в процессе учебного года – более 20. Среди педагогов лучшие преподаватели Москвы, а также солисты оркестров Большого Театра России, Мариинского театра, симфонических оркестров Москвы и Санкт-Петербурга.

Проект рассматривается как профессиональный, созданный в помощь учащимся и педагогам. Однако, в целях популяризации оркестрового исполнительства, формат мастер-классов будет живым и доступным для понимания не только профессионалам, но и просто любителям музыки.

Текст – материалы проекта «Перкуссия — класс»

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