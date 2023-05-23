ПЕРМЬ: Спектакль известной актрисы Любови Толкалиной «Ворожба» представят в частной филармонии «Триумф»

В частной филармонии «Триумф» состоятся гастроли московского театра «Собор», 1 июня пройдет единственный показ самого проникновенного спектакля известной актрисы Любови Толкалиной «Ворожба» (12+). Это спектакль о волшебстве быть женщиной, о магии, исцелении, чудотворении, тепле и красоте женской энергии, о силе женской молитвы. Это история о женщине и для женщины, продолжающей человеческий род, являющейся источником вдохновения, заботливо сохраняющей жизнь на Земле и безжалостно расправляющейся с любыми трудностями.

Не пугайтесь слова «Ворожба», заклятий, приворотов и прочих сомнительных вещей не будет, а будет поле в театре, тексты А.Ахматовой, М.Кузмина, М.Волошина и Б.Гребенщикова. Народные песни и посвящения Пресвятой Богородице и завораживающие гусли Ольги Глазовой — самой известной и красивой игрицы на этом древнерусском инструменте! Отдельным украшением спектакля станет актриса Серафима Красникова, которая окутает душевностью пения авторских песен.

Актриса и режиссер Любовь Толкалина:

– Я сделала спектакль только для женщин. О нашем секретном, тёплом, женском… Чтобы делиться силами, смелостью, мыслями, эмоциями, болью и радостью. Это исцеляющий спектакль. Русский стиль. Русский язык. Русская красота и сила. Я даже не могу назвать его спектаклем. Я приглашаю к себе очень близко. В моё засердечное тепло. Вместе подышать, попеть, обняться, поговорить, прикоснуться, пробудить друг друга. И я зову только женщин...

Одной из особенностей спектакля «Ворожба» является то, что он играется только для женщин, по авторской концепции актрисы и режиссера Любови Толкалиной, на нем не могут присутствовать зрители мужчины.

Арт-директор частной филармонии «Триумф» Сергей Аристов:

– Это наше первое сотрудничество с авторским театром Любови Толкалиной «Собор», но уже сейчас мы ведем переговоры о других спектаклях театра в следующем сезоне в «Триумфе», я думаю это уникальная возможность для пермского зрителя посетить спектакли театра именно в Перми, ажиотаж на спектакли Любови Толкалиной такой, что даже для москвичей попасть на спектакли театра «Собор» большая удача.

Любовь Толкалина – известная актриса театра и кино. Снимается во множестве фильмов и сериалов, принимала участие в телевизионных проектах. В 2016 году Любовь Толкалина основала Культурное пространство и Театр «Собор». Это авторский проект, в котором Любовь является продюсером, актрисой, художественным руководителем, а также режиссёром многих постановок, в том числе спектакля «Ворожба». В 2022 году участвовала в поэтическом слэме «СПОРЫ’N’я / *спорынья» на Дягилевском фестивале в Перми.

Серафима Красникова – российская актриса. Серафима выступает на лучших сценах Москвы. Играла в Театре им. Евгения Вахтангова, в Театре Модерн в спектакле «ДО+ВЛА=ТОВ». В Театре Наций задействована в спектаклях «Разбитый кувшин» и «Стиляги». В 2022 году участвовала в поэтическом слэме «СПОРЫ’N’я / *спорынья» на Дягилевском фестивале. С 2018 года снимается в кино. Серафима исполнила роли в известных российских сериалах последних лет: «Беспринципные», «Псих», «Монастырь», «Ненастье».

Звезда российской фолк-сцены Ольга Глазова – профессиональный гусляр и главный популяризатор старинного русского инструмента. Её гусли звучат в альбомах групп «Аквариум», «Аффинаж» и Theodor Bastard. Ольга неоднократно выступала с авторскими программами в Триумфе. Ольга играет на единственных в мире 30-струнных гуслях, восстанавливает древние техники игры и традиции сольного исполнительства на этом инструменте. В репертуаре преобладают собственные инструментальные сочинения, песни на русском, английском и других языках. Была номинирована на премию имени Сергея Курёхина в 2013 и 2014 годах в области современного искусства в номинации «ЭтноМеханика – лучший World Music проект».

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