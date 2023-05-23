Кинопоказ клипа или как Нина Фокина презентовала клип на песню «Я тебе не мама»

18 мая состоялся предпоказ клипа «Я тебе не мама» талантливой актрисы и певицы Нины Фокиной. Это новый формат презентации: в уютном кинозале «Формула кино», в комфортных креслах, приятной атмосфере, очень душевно и тепло. Каждый гость мог в полной мере насладиться просмотром новой видеоработой Нины.

В клипе «Я тебе не мама» главного героя сыграл известный киноактер Андрей Гайдулян. Что придало комедийности клипу.

«Предпремьера клипа в Кинотеатре? Да! А почему бы и нет? Масштабно, красиво, мощно - всë, что заслуживает новая работа, опираясь на отзывы, которые мы до сих пор получаем! Спасибо всем нашим гостям за колоссальное количество цветов (у меня ещё их столько не было и ваз дома не хватило, пришлось проявлять фантазию). Спасибо всем СМИ, коллегам, друзьям, блогерам, фотографам, моей команде, что так активно поддержали в этот день и продолжаете до сих пор; присылаете свои видео, где поёте и танцуете под песню!» - делится эмоциями Нина Фокина.

В зале присутствовала вся съемочная команда во главе с режиссером клипа Мариной Гаина. Которая поблагодарила всех причастных к новой работе Нины Фокиной. Эта стала третья совместная работа артистки и режиссера. А в скором времени будет и еще одна интересная работа, которая выйдет в свет ближе к осени.

Автором песни стали Паша Руденко, известный по проекту «Песни на ТНТ» и соавтор Андрей Зверев.

В этот день поддержать с выходом клипа и поздравить артистку приехали друзья и коллеги по цеху: Максим Завидия, Паша Руденко, Сергей Эфрого, группа Фэмили, Максим Заяц, Анастасия Неонова, NJohn, Nastya Star, Liza Diez, Алексей Стрельцов, dj Sasha Born, Ева Бристоль, Наталья Которева, Berezhnaya, Aktash, Palatoff, Sorokin.

Все гости, перед началом показа, получили памятные подарки от Нины Фокиной.

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