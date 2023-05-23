«Маяковский. Поэт перемен»: объявлен всероссийский open-call для молодых литераторов и филологов

В мае стартовал прием заявок на участие в образовательно-творческой лаборатории «Маяковский. Поэт перемен», приуроченной к 130-летию поэта Владимира Маяковского. Особенность проекта продиктована художественным стилем Маяковского - броскими визуальными образами и выразительным поэтическим стилем. Так, участники будут работать в двух направлениях - дизайн и верлибр, а после проведения лаборатории организаторы пригласят москвичей на литературный творческий концерт в Парке Горького, посвященный открытию выставки плакатов-коллажей и верлибров на набережной парка Музеон. Зрителей ждет экскурсия по выставке, общение с авторами работ и захватывающий стихотворный «баттл» между участниками и молодыми актерами-чтецами.

Проект придуман для современной молодежи, влюбленной в русскую культуру, язык и поэзию. Для участников - молодых филологов и литераторов, организаторы пригласили сильных наставников. Литературный курс организует Creative Writing School - школа, где преподают писатели для писателей, работу над собственными поэтическими проектами будет курировать писатель и драматург Дмитрий Данилов, победитель премий «Ника» и «Золотая маска», финалист «Большой книги». Дизайн-студия и арт-школа «Старлинг» соберет студентов для занятий по авторской методике, позволяющей создавать актуальный дизайн без специальной художественной подготовки. Обучение видеть и выражать текст через визуальные образы позволит участникам создать актуальные плакаты в коллажной технике, опираясь на разработки творческой марки «Реклам-конструктор», созданной Маяковским и Родченко.

Этот проект - возможность для молодых филологов почувствовать себя не только современниками Маяковского, но и соратниками по перу.

«В лабораторию вошли новые, востребованные у молодежи форматы. Участники попробуют себя и в написании стихов, и в создании плакатов-коллажей. Чтобы обучиться этому, мы запускаем онлайн-лаборатории, где участники пройдут курс лекций и мастер-классов, пообщаются с экспертами и вместе с наставниками создадут свои работы. Авторы представят их на суд зрителей на вернисаже, который состоится в формате поэтическо-музыкально-театрального концерта. Для финалистов лаборатории будет организован приезд на праздничные события проекта в Москву и специальная программа, так как участвовать могут филологи, литераторы, лингвисты, писатели и авторы со всей страны», - поясняет Ольга Мунтян, генеральный директор продюсерского центра «Яркие игры».

Спикерами образовательной программы станут экскурсоводы и представители партнера проекта - Государственного музея В.В.Маяковского. Видеозаписи лекций и экскурсий создают эксклюзивно для проекта и будут показаны участникам.

«Владимир Маяковский всегда любил, ценил и уважал молодежную аудиторию. Выступления перед студентами, неформальное общение, помощь в реализации творческих проектов - это было частью его каждодневной жизни, жизни, которую как и свой гений он старался отдавать на пользу обществу и стране. Поэзия Владимира Маяковского не оставляет равнодушным: она волнует, возмущает, восторгает, бьёт точно в цель, находит отклик в умах и сердцах уже более века, позволяет разным поколениям говорить на одном языке. Удивительная личность предстает перед нами - художник, поэт, рекламщик, актер, сценарист. Насколько много граней в таланте Маяковского, каждую из них надо изучать, в каждой можно черпать вдохновение для собственных свершений и творческих экспериментов» - рассказывает Наталья Басманова, начальник отдела мемориальных квартир ГБУК г. Москвы «Государственный музей В.В. Маяковского».

Лаборатория организована продюсерским центром «Яркие игры» совместно с Государственным музеем Владимира Маяковского и Парком Горького, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подать заявку на участие (бесплатно) можно до 26 июня на официальном сайте проекта https://поэт-перемен.рф .

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