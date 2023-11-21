Персональный выставочный проект Саши Нестёркиной «It fades, fades and fades» представили в Москве

Случайные предметы, найденные в повседневности, сохраняют связь с ритуалами реального мира и определяют их неотделимость от восприятия человеком. Тем самым в объектах Саши Нестёркиной преобладает событийная природа: от момента обнаружения «находки» до события встречи со зрителем.

Экспозиция представляет собой миниатюру, выхваченную из прошлого отеля, который, возможно, никогда не существовал, но память о котором мы можем восстановить, становясь свидетелями того, как наше сознание запечатывает опыт в воспоминание.

В своей практике Саша Нестёркина обращается к образу руин как способу передать переживание хрупкости и ускользания времени. Создавая скульптуры-ассамбляжи, в основе которых – соединение природных и индустриальных материалов, художница помещает зрителя в ситуацию наблюдения за изменчивостью жизни.

Solo show «It fades, fades and fades» – персональный проект Саши Нестёркиной, представленный Antsiferov Gallery в отеле Marco Polo при поддержке галереи Reloft Art.

Foto – Haku. L’Apocalypse Des Animaux series. 2022. Wood, cement, epoxy, crystal, 40x150x50 cm