Наталья ГРИШАГИНА: «Любовь всегда должна побеждать!»

В текущем сезоне Московский Новый драматический театр выпустил две премьеры – «Счастливый день» по пьесе А.Н. Островского и Н.Я. Соловьева и фантастическую драму «Зверь» М. Гиндина и В. Синакевича. Главные женские роли в обеих этих постановках играет Наталья ГРИШАГИНА. Мы попросили актрису рассказать о том, как шла работа, с какими трудностями пришлось столкнуться и удалось ли в итоге понять и полюбить таких разных – но таких интересных персонажей.
Бедная Настя
Любая роль в пьесе Островского – дар для артиста, а в «Счастливом дне» – особенно. Во-первых, это веселая комедия, а хороших, умных комедий, где тебя не «рассмешивают» плоскими шутками, а предлагают забавные ситуации, узнаваемые типажи… их вообще не так много. Во-вторых, это актуальная пьеса. Жизнь в России в каждом новом столетии похожа на ту, что была в предыдущих. Чиновники, взятки, коррупция, пьянство, скука провинциальной жизни – всё, как сейчас. Почтмейстеры называются иначе, но так же тащат государственные деньги. Войдешь в здание почтового отделения – даже в Москве, не то что в глубинке! – и видишь, что ремонта там давно не было… если ревизия – выкручиваются. (Смеется). А что делать?
Моя героиня, Настя, помогает отцу избежать наказания. Играть её мне легко и радостно. Да, она не «голубая героиня», она едет в столицу, чтобы стать содержанкой. Но сколько в этой девочке жизнелюбия, обаяния, легкости – и вместе с тем, хватки и целеустремленности! Мне нравятся люди, которые знают, чего хотят, и готовы идти на жертвы. Настя вовсе не из тех девушек, что ради денег могут отдаваться всем подряд. Она осознанно выбирает того человека, кто в состоянии дать ей реальный шанс, обеспечить её будущее. Это проявление твердого характера и серьезных амбиций, которые помогут ей в большом городе.
В нашем спектакле присутствует актуализация классики – приём, когда текст остается нетронутым, но визуальный ряд, время и место действия – сегодняшние. И это в логике той истории, которую предлагает зрителю режиссёр… Что касается проблемы «осовременивания» в целом, то я отношусь к этому спокойно – разумеется, если прием оправдан, и артисты убедительны. Я за творчество – без границ! Но повторю, важно сохранить мысль, идею автора, а не кромсать пьесу, пока от неё ничего не останется. В «Счастливом дне» зрителя не ждет ничего такого, что шло бы вразрез авторским смыслам. Да, у нас сегодняшние костюмы, музыка… но осталось даже «ваше превосходительство», «помилуйте» и прочее. Мы работали над тем, чтобы всё звучало естественно и натурально.
Настя – очень «сегодняшняя» дамочка... и во время репетиций я почти не думала о том, как вели себя барышни в 19 веке. Кое-что мне дали наблюдения, встречи, воспоминания… ну, и собственные размышления тоже. После первого чтения роли она мне вообще показалась предельно простой… но было все же подозрение, что есть какой-то секрет. Так и вышло. Начали репетировать – и я поняла, что именно Насте принадлежит вся интрига; она в сердце заговора, который движет действие. Смогла бы лично я, к примеру, так себя вести, чтобы добиться цели? Вряд ли. Я другой человек. Но удивительно то, как в этой простой на первый взгляд, коротенькой, воздушной пьесе, словно в капле воды, отразились такие разные характеры… и дали панораму чуть ли не всей России.
Люди и звери
Я слышала, что критики ругали «Зверя» – сначала за якобы антисоветский подтекст, потом за отсутствие глубокой философии, излишнюю очевидность конфликта… даже за «попсовость» – мол, всё «выговаривается», как в детском саду… Категорически не согласна! Да, пьеса понятна широкой публике, в ней нет каких-то ребусов, но что в этом плохого? И потом, чем проще взаимоотношения в драме, тем сложнее играть. Кстати, у Чехова тоже все кажется ясным, и написано нормальным, человеческим, а не «философским» языком. Просто там есть второй, третий план… в «Звере» такого нет, конечно. Однако есть интересное обстоятельство – постапокалипсис. Есть люди, хоть и пережившие катастрофу. Ведь главное – люди, их чувства… Я сразу подумала – это похоже на фильм. Или бестселлер: читаешь, читаешь… а напряжение растет и растет, во втором акте начинается настоящая жуть. Как мне хотелось другого финала! (Смеётся). Надеялась на счастливый конец… ужасно расстроилась. Но авторы правы – финал закономерен…
Мы смотрим новости, читаем сводки – везде убийства, войны, конфликты, террор. Люди нетерпимы друг к другу, враждуют на любой почве, и религиозной, и национальной… абсолютно из-за любых различий. И в пьесе это так лаконично преподнесено – без лишних кровавых подробностей… как-то буднично, просто, и потому – страшно.
Актерская сложность в том, что реалистический материал ты можешь играть, исходя из личного опыта, а вот ядерной войны мы пока, слава богу, не пережили. Черпать все «из себя» в роли Дочери не получится, нужно воображение. Но, с другой стороны, я играю влюбленную девушку, которая отказалась от своей любви, и каким бы ни был мир вокруг – эта история затрагивает общие для всех нас вещи. Еще одна особенность – речь, и это касается обоих спектаклей. В «Счастливом дне» у нас уральский говор, а в «Звере» искаженное произношение мутантов. Сложно было не столько даже осваивать, сколько переключаться с одной манеры на другую. В «Звере» же не диалект, а жестикуляция предшествует слову. Это был крутой опыт.
Настя из «Счастливого дня» близка мне своей бойкостью, дерзостью… а с Дочерью все иначе. Мне трудно оправдать ее выбор. Да, в людях есть страх перед теми, кто отличается от них – неважно, чем… И я разумом понимаю, почему Дочь не остается со Зверем. Но внутренне этот выбор мне принять тяжело. Мне больно, что она не решается сделать то, что ей подсказывало сердце, а идёт на поводу у чужого мнения, общественных установок… Лично мне кажется, что любовь всегда должна побеждать. Любовь, а не долг. Даже перед собственным будущим ребенком – точнее, тем, как этот долг понимают твои родители. Честно, я даже не знаю, как бы повела себя в такой ситуации, хватило ли бы у меня сил пойти наперекор всему… Она отказалась от собственного счастья. А каждый, кто увидит спектакль, задумается о том, стоило ли приносить эту жертву… Не хочется раскрывать заранее всё, что ждёт зрителя, но я прошу – обратите внимание на финальную мизансцену перед поклонами. Вы поймёте, что мы хотели сказать.
Подготовила Людмила СМИРНОВА
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.