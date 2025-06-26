«Встречают по одёжке»: фестиваль «Опера Априори» привлекает новых дизайнеров

Когда дело доходит до выбора концертного платья, оперные звёзды чаще всего обращают свой взор на знаменитые бренды, всемирно известных кутюрье и модные дома, унаследовавшие их имена. Второй по популярности вариант – обратиться в ателье, специализирующемуся на пошиве нарядов для выступлений, и выбрать из каталога готовую модель платья, которое сошьют по размерам артистки в нужном цвете. Можно и просто обратиться к знакомой швее, чтобы та скопировала платье с понравившейся фотографии. Большая редкость – придумывать собственный наряд в содружестве с дизайнерами. И только этот вариант гарантирует эксклюзивность и неповторимость образа артиста. Это ещё и возможность отразить и подчеркнуть не всегда очевидную зрителю суть произведения: концертная сцена – не оперный театр, где костюмы шьют по образу персонажа в соответствии с исторической эпохой, в которой протекает действие, или согласно замыслу режиссёра спектакля и художника по костюмам, если действие перенесено в контекст другой эпохи.

В первом сезоне фестиваля «Опера Априори» французская оперная дива Стефани д’Устрак шокировала публику, выйдя на сцену Большого зала консерватории… в брючном комбинезоне. Комментируя свой выбор наряда в первом отделении концерта, певица отметила, что в вокальном цикле Гектора Берлиоза «Летние ночи» повествование исходит от лица мужчины (стихи Теофиля Готье). Тем самым она хотела подчеркнуть лингвистический гендер, при этом сохраняя женственную изящность и элегантность. В опере меццо-сопрано часто исполняют так называемые «брючные партии», и никого не удивляет, что артистке приходится надевать мужской костюм, прятать копну волос под парик и приклеивать усы и бороду. Во втором отделении концерта публика уже обсуждала певицу, вышедшую исполнять «Смерть Клеопатры» в образе египетской царицы. Золотое в буквальном смысле время королевской Франции XVIII века д’Устрак отразила в своём наряде и во второй приезд в Москву, когда исполняла арии из опер композиторов эпохи барокко – Люлли, Рамо, Кампра, Шарпантье.

Широко известно, что звезда мировой оперной сцены Суми Чо уделяет огромное внимание своим сценическим нарядам, которые корейские и европейские дизайнеры придумывают вместе с ней. В своих интервью певица нередко говорила о нескольких чемоданах весом в 20-30 кг, которые сопровождают её в каждой гастрольной поездке. В сольном концерте принято появляться в двух разных нарядах – по одному на каждое отделение. На фестивале «Опера Априори», помимо двух роскошных концертных платьев, оперная дива показала и третье – перед журналистами на брифинге и на VIP-приёме после концерта. Суми Чо иногда меняет наряд на каждый номер, успевая продемонстрировать до 4-х платьев за концерт, что вызывает огромный восторг у публики.

Среди российских певиц самой смелой и экстраординарной, пожалуй, является Диляра Идрисова – народная артистка Республики Башкортостан, называемая в прессе «принцессой барокко» и «золотым сопрано Башкирии». В одном из интервью на вопрос о выборе костюмов для выступлений, певица рассказала о начале сотрудничества с дизайнерами из её родного города Уфы – Айгуль Гайнетдиновой и Венерой Лутовой: «Однажды Айгуль предложила образ, который меня поначалу даже шокировал. В этом виде я вышла на сцену в первый раз в Вене, где мы пели с Максом Ценчичем, и он тогда заценил мой наряд: черные брюки, сверху юбка-сетка и полупиджак с малиновой вставкой. Сначала показалось, что для оперы это слишком дерзкий вид, но потом мне так понравилось, что теперь я стараюсь выступать не в классических платьях, а в специально придуманных нарядах – скажем, комбинезон и юбка-сетка».

В юбилейном десятом сезоне у фестиваля «Опера Априори» впервые появился официальный партнёр из мира моды. Для московской премьеры оперы Густава Холста «Савитри», написанной композитором на один из сюжетов индийского эпоса «Махабхарата», у компании «Императорский портной» под руководством Сэмми и Энди Котвани были специально заказаны костюмы для трёх солистов. Идея продюсера фестиваля Елены Харакидзян заключалась в том, чтобы наряды были современными, но стилизованными под традиционные национальные костюмы. Одна из важных задач – отражение характеров персонажей в цветовой гамме, для чего были изучены многочисленные изображения героев «Махабхараты» в индийском фольклоре. Так благородный бордовый цвет в сочетании с медно-золотистым проявился в костюме Смерти – персонификации бога Ямы (солист Мариинского театра, заслуженный артист РФ Евгений Никитин), салатовый (или, как написала одна журналистка в своей рецензии, «цвет миндальной кожуры») в сочетании с белым – у героя Сатьявана (солист МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко Кирилл Матвеев) и изумрудно-зелёный, подчёркнутый золотым шитьём, – у принцессы Савитри (солистка театра «Геликон-опера» Ольга Толкмит). Из общей картины не выбивался и образ дирижёра: Джереми Уолкер уже много лет выходит на сцену исключительно в костюмах, сшитых «Императорским портным».

Новый партнёр XI фестиваля – московское ателье LyapinaK. Его основатель Катерина Ляпина создаст несколько образов, отражающих характер исполняемой музыки и самих исполнителей. Например, для создания мужских костюмов к московской премьере вокального цикла Георгия Свиридова «Песни странника» на стихи китайских поэтов VII-IX веков по изображениям одежды на фресках и в манускриптах династии Тан изучаются тканевые рисунки и орнаменты. Образ мифологической крылатой девы пери/пари из восточных сказок и легенд, препарированный европейскими художниками в многочисленных изданиях поэмы «Лалла Рук» Томаса Мура, включая известные рисунки Гюстава Доре и эскизы знаменитых художников к ориентальным балетам «Русских сезонов» Дягилева, будет учитываться для создания платья главной героини оратории Роберта Шумана «Рай и пери».