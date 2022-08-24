Первую экскурсию по вечерней Москве провели эксперты Евразийской Премии «Золотой Фотон»

Экскурсантов провели по маршруту от причала на Озерковской к Овчинниковской набережной и до Большого Москворецкого моста, а далее – к Большому театру с остановкой у гостиницы «Метрополь». Завершилась прогулка на Сретенском бульваре у здания «Лукойла» со световой инсталляцией. Следующая экскурсия пройдет в сентябре.

Участие в мероприятии приняли молодые дизайнеры по освещению и архитекторы, а также представители прессы. Путь в пять с лишним километров был пройден в сопровождении экспертов Евразийской Премии «Золотой Фотон»: инженера-светотехника по образованию, основателя Бюро светового дизайна «Культура Света» Юлии Жарковой, архитектора по свету и основателя бюро Light Architects Orchestra Павла Павлюка, а также светодизайнеров Натальи Копцевой и Василия Тарасенко.

В первой части экскурсии светодизайнер Юлия Жаркова поделилась, с какими инженерными и не только трудностями пришлось столкнуться при реализации проекта освещения Озерковской набережной. В их числе оказался вопрос импортозамещения, который удалось решить таким образом, что и Озерковская, и Овчинниковская набережные освещаются светильниками российского производства. «Мы стремились придать этому пространству «европейское» настроение», — прокомментировала Юлия Жаркова.

Насыщенную программу о воплощении замысла по освещению фасада московской легенды – гостиницы «Метрополь» — подготовил для экскурсантов Павел Павлюк. Любопытный факт: сегодня в современной Москве обзор на здание «Метрополя» открывается с одного ракурса такой, что одновременно можно наблюдать и ту его сторону, которая освещена еще по старому проекту 90-х, и другую — в современной подсветке.

«Перед нами редкая возможность совершить путешествие в прошлое, чтобы воочию сравнить подходы и способы», — подметил Павел Павлюк, раскрывая детали нового проекта освещения участникам. Архитектор пригласил экскурсантов поучаствовать в импровизированной постановке: пока они изображали героев одного из майоликовых панно, что украшают фасад «Метрополя», он направлял на них свет, показывая, как в зависимости от точки освещения можно подчеркнуть или исказить красоту скульптуры.

Эксперт поведал также о том, что современное здание включает стены знаменитых Челышевских бань, которые располагались на этом месте в конце 19 века. И рассказал про роль мецената Саввы Мамонтова, который привлек к отделке здания самый свет деятелей искусства своего времени.

«Благодаря такой целенаправленной прогулке по Москве, ее протяженным набережным, и сделав остановку в этом историческом месте, мы убедились, что свет является не просто способом освещения, но и создает атмосферу, вызывает эмоции», — заметил Павел Павлюк в заключении экскурсии и процитировал строки Маяковского:

«Довольно грошовых истин.

Из сердца старое вытри.

Улицы — наши кисти.

Площади — наши палитры».

В финальной части экскурсии тема искусства в освещении была подхвачена рассказом про историю создания уникальной световой динамической трехмерной инсталляции «Light Cube» на здании центрального офиса компании «Лукойл». Ее авторами выступили Наталья Копцева и Василий Тарасенко, а вдохновением при создании инсталляции служили работы Казимира Малевича, в частности, его столетний «Красный квадрат».

«Световая конструкция в виде куба собрана из трехмерного массива индивидуально управляемых светодиодных модулей-пикселей, за счет чего может создавать разные световые сценарии. Их сюжет зависит исключительно от нашего воображения», — пояснила Наталья Копцева.

Кстати, арт-объект «Light Cube» был признал лучшим по итогам конкурса в 2014 году под председательством Главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. И собрал немало международных наград в области светодизайна – например, DarcAwards (UK), A’Design Award (Italy).

«Экскурсия «Золотого Фотона» по Москве – это новый образовательный проект в рамках премии, который открывает дополнительную возможность для участников отрасли увидеть и напрямую, на конкретных примерах, обсудить с экспертами сложности и решения реализации масштабных городских проектов», − подчеркнул Сергей Боровков, генеральный директор компании «Лайтинг Бизнес Консалтинг» – учредителя премии.

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