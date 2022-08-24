«Они потрясли мир. Майкл Джексон. Одиночество длиною в жизнь»

Король поп-музыки Майкл Джексон был самым влиятельным артистом 20 века. Человек-легенда 13 раз попадал в книгу рекордов Гиннеса. Билеты на его концерты раскупались за несколько минут. Но при всей популярности певец всю жизнь страдал от одиночества.

Отец-тиран лишил его детства. Вместо ласки и заботы Майкл слышал лишь оскорбления. Будущая звезда был седьмым ребенком в семье. Отец рано заметил тягу детей к музыке и собрал их в музыкальную группу. Пятилетний Майкл стал одним из солистов. Мальчик хотел найти друзей и бегать с другими ребятами во дворе, а вместо этого ему приходилось сидеть в музыкальной студии и выступать на сцене.

Джексон-старший требовал от наследников беспрекословного подчинения. За непослушание полагалось наказание. Он бил сыновей деревянными прутьями, электрическими проводами и ремнем с железной пряжкой. Больше всех доставалось Майклу. К тому же отец регулярно насмехался над слишком чувствительным, по его мнению, мальчиком. Критиковал внешность сына, особенно нос и спровоцировал множество комплексов у ребенка. А однажды надел страшную маску и сильно напугал сына. После этого Майкл долго заикался, появились проблемы со сном.

Он мечтал вырваться из-под гнета отца и отчаянно хотел лишь одного – чтобы его любили. В 1979 году году Майкл объявил отцу, что уходит из группы и начинает сольную карьеру. Его ждал сумасшедший успех! Первый альбом разошелся тиражом в 20 миллионов копий. А вскоре весь мир пытался повторить танец зомби из клипа «Триллер» и знаменитую лунную походку Джексона.

У короля поп-музыки были слава, деньги и миллионы поклонниц готовых на все, лишь бы провести с ним ночь. Но он даже не смотрел в их сторону. Джексон искал идеальную, которая сможет стать ему не просто любовницей, а другом. Но так и не нашел. Оба его официальных брака были странными. Майкл не жил со своими супругами и не занимался с ними любовью. А одна из них открыто призналась, что эти отношения были лишь коммерческим контрактом.

Отсутствие детства артист компенсировал себе в Неверленде. На своем ранчо он создал настоящий сказочный мир для детей и сам чувствовал себя здесь героем любимой книги про Питера Пена – мальчика, который никогда не повзрослеет. Майкл часто приглашал к себе в гости детей. Ему нравилось наблюдать как они бегают по территории и веселятся, и часто играл вместе с ними. Он считал, что делает детей счастливыми. И даже представить не мог, что несколько лет спустя его обвинят в развратных действиях, которые он якобы с ними совершал.

В конце жизни один из богатейших артистов был практически разорен. Все деньги ушли на бесконечные судебные процессы. Джексон был раздавлен и ни с кем не общался. А потом мир облетела новость о его смерти.

В пятницу, 26 августа, в 00.10, смотрите премьерную серию документального проекта «Они потрясли мир. Майкл Джексон. Одиночество длиною в жизнь».

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