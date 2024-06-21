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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Вышла в свет книга Низама Маметалиева «Низам DRedd. Стихи»

editor
By editor
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nizamdredd-stihi

Июнь 2024 года стал знаковым для всех поклонников казахстанской рэп-сцены. Алматинский рэп-исполнитель Низам Маметалиев, более известный под псевдонимом Низам DRedd, выпускает свою первую книгу «Низам DRedd. Стихи». Это уникальное издание, которое представляет собой сборник текстов самых популярных песен артиста.

Низам DRedd известен своим глубокомысленным подходом к написанию текстов, которые затрагивают важные социальные и личные темы. Книга «Низам DRedd. Стихи» не только дает возможность вновь пережить эмоции, вызванные его песнями, но и позволяет взглянуть на творчество Низама с новой стороны. Каждый текст сопровождается иллюстрациями, которые помогают читателям еще глубже погрузиться в атмосферу песен и прочувствовать каждое слово.

Выход книги приурочен к многочисленным просьбам поклонников, которые давно мечтали о возможности держать в руках нечто большее, чем просто музыкальные альбомы. Это издание станет настоящим подарком для всех, кто ценит качественную поэзию и глубокие тексты.
Презентация книги «Низам DRedd. Стихи» состоится в Алматы, где Низам лично встретится с читателями и поклонниками. В ходе мероприятия автор расскажет о процессе создания книги, ответит на вопросы и поделится своими планами на будущее.

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