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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Песни Михаила Гуцериева стали хитами «Звёзд Востока»

editor
By editor
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жасмин
Жасмин. Концерт «Звёзды Востока» в Live Арена. Фотографии предоставлены пресс-службой «Крутой медиа»

Обжигающий дух Востока заполнил 16 ноября одну из самых современных зрелищных площадок страны – Live Арена в Москве. Радио «Восток FM» отпраздновало свой 12-ый день рождения грандиозным концертом «Звёзды Востока». Уникальное музыкальное шоу объединило на одной сцене более 30 ярких артистов из России, Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии, Азербайджана.

Концерт «Звёзды Востока» проводится ежегодно с 2016-го года. Традиционно в нём участвуют известные артисты, в песнях которых звучат восточные мотивы. Пленительную красоту этих мелодий не обходит ни один музыкант. Поэтому организаторам нужно лишь выбрать треки, которые больше всего нравятся слушателям и занимают верхние строчки хит-парадов.

Программу вечера украсили песни на стихи Михаила Гуцериева. Зара выбрала для исполнения свою балладу об огненной страсти «Безумная» (музыка Дарьи Кузнецовой):

«Безумная», мне кажется, одна из лучших моих песен. Я знаю, что одни влюбляются под неё, другие танцуют свой первый брачный танец именно под эту песню, и я рада, что эта композиция вызывает такие эмоции».

Жасмин представила публике песню о любви «Сильнее огня» (музыка Сергея Ревтова):

«У Михаила Гуцериева вообще уникальный дар – писать потрясающе замечательные стихи с красивыми афоризмами, переходами, которые проникают прямо в сердце. Сегодня мы работаем ещё над одной очень красивой песней. Уверена, публику ждёт новая яркая композиция».

Тёплым приемом зрители вознаградили песни Михаила Гуцериева «Мой недописанный роман» в исполнении Саши Поповой, «Любовь-сирота» (музыка Сергея Ревтова) Юлии Михальчик и «Сердце в сердце» (музыка Дмитрия Дубинского) Артёма Качера.

«Восток для меня – это тепло, это душа, это доброта, которую мы впитываем с молоком матери. И, конечно, непередаваемый колорит, удивительная мелодичность и музыкальный темперамент, – поделился Артём Качер. – Я рад, что радио «Восток FM» становится многожанровым, оно насыщает нашу поп-музыку новыми яркими красками. Отрадно, что в ротацию попадают и мои треки, их любят и ценят. Например, сегодня я исполнял новую песню «Сердце в сердце». Это наш второй успешный опыт работы с поэтом Михаилом Гуцериевым.
И уверен, что эта новая песня будет востребована самым широким слушателем».

Весь вечер в Live Арене царила атмосфера восточного тепла и гостеприимства, наполненная жаркими танцами, невероятными спецэффектами и чарующей музыкой. На сцену вышли топовые исполнители, чьи песни зажигают тысячи сердец: JONY, MOT, Seville, Султан Лагучев, Сосо Павлиашвили, AMIRCHIK, ELMAN, MONA, TONI, Катя Лель и многие другие артисты.

Грандиозный концерт «Восток FM» в Live Арене ещё раз подтвердил, что Восток – в каждом из нас. «Звёзды Востока» позволяют не только прикоснуться к красоте и разнообразию музыки разных уголков планеты, но и укрепить непрерывную связь традиций и творческого самовыражения всех культур. А загадка Востока вновь осталась неразгаданной, ускользнув, как шёлковый платок и лёгкий аромат жасмина.

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