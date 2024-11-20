В Государственном биологическом музее им. К.А. Тимирязева  на ВДНХ открывается выставка «Фоссилизация: путь в вечность»

Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева в павильоне №31 «Геология» на ВДНХ представил новую выставку «Фоссилизация: путь в вечность».

Изучение окаменелостей позволяет раскрыть сложные пути эволюции живого и осознать неразрывную связь органического и неорганического мира. Гостям ВДНХ предлагают отправиться в увлекательное путешествие через миллионы лет и прикоснуться к тайнам древности.

На выставке «Фоссилизация: путь в вечность» представлены экспонаты из палеонтологической и минералогической коллекций, а также мультимедийная презентация, которая познакомит с процессом фоссилизации. На выставке можно узнать, как органическое вещество преобразуется в сложные минеральные структуры, какие минералы участвуют в этом процессе и как выглядят различные типы окаменелостей.

Выставка – часть экспозиции «Химия жизни» в рамках проекта «12 признаков живого».