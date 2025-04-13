Песни на стихи Михаила Гуцериева удостоены награды Премии «Шансон Года»

12 апреля в LIVE Арене состоялась ХXIV торжественная Церемония вручения премии «Шансон года 2025». Заветной статуэткой в виде золотого гитарного грифа самых любимых исполнителей и авторов песен традиционно отмечает «Радио Шансон». Хит-парад определяют сами слушатели с помощью народного голосования. Таким образом «Радио Шансон» подводит музыкальные итоги за год и представляет лучшие песни всего творческого сезона.

Русский шансон – любимый многими музыкальный жанр, во главе которого стоит художественное слово. Поэтому вполне закономерно, что в программу вечера вошли несколько песен на стихи Михаила Гуцериева, многократного лауреата премии «Поэт года» и национальной музыкальной премии «Виктория».

Две композиции автора были впервые представлены в концертной версии. Финалистка шоу «Голос» и «Три аккорда» Алла Рид исполнила песню «На перекрёстке между строк».

«Всегда интрига, как тебя воспримет зритель. В песне «На перекрёстке между строк заложен код хита, код шлягера. С первых аккордов зритель аплодирует, и мне легко было реализоваться на сцене. Я хочу сказать спасибо авторам, Вячеславу Мерцалову и особенно Михаилу Гуцериеву, который увидел меня в той песне. Благодарю слушателей «Радио Шансон», которые за меня голосовали», – говорит певица.

Песню «Сыграем Шуберта» впервые большой аудитории представила актриса театра и кино Олеся Судзиловская.

«Это для меня абсолютно новая профессия. Я ученик. Это дебют, это аванс. Но я перфекционистка, и добьюсь идеального результата в этой профессии тоже. Мы, актёры, читаем сценарии, и когда я увидела строку «и боль свою считать любовью», я поняла что играть. В лёгкой французской куртуазной песне – такая драма. Мы уже сняли клип, и это будет интересная киношная история. Михаилу Гуцериеву я благодарна за этот волшебный жест, когда он сказал: «Выходи на сцену, пробуй себя», – поделилась артистка.

Наталья Власова выступила со своим хитом «Розовая нежность», который держится в плей-листах уже девять лет.

«Когда я пою эту песню, я реально забываю, что стихи не мои. Я же автор-исполнитель, пишу то, что пою. В этой песне стихи Михаила Гуцериева, но я настолько их на себя надела, что у меня полное ощущение, что я прожила эту историю в реальной жизни. Песню очень любят зрители, всегда просят исполнить на концертах. Я рада, что эта композиция стала такой народной, нужной людям», – рассказала певица.

«Золотого грифа» была удостоена и баллада Александра Иванова «Песня про любовь». Певец отметил, что песня точно попала в своё время, ожидания публики. Диплом лауреата был вручён и композитору Сергею Ревтову.

«Я вам скажу один рецепт: музыка должна быть честной. То, что ты чувствуешь, как ты живёшь, как думаешь, так ты и должен писать. Музыка не терпит надуманности. Мы работаем для зрителя, и что-то ненастоящее он сразу почувствует. Всё должно быть только от души. Тогда это попадёт в сердца людей», – подчеркнул композитор.

Сергей Ростовъ покорил публику своей ироничной манерой подачи философских стихов. Зал аплодировал в такт песне «Я пью наотмашь» в обработке кантри-фолк.

«Поэзия Михаила Гуцериева – это философские рассуждения. А манеру исполнения мы выбрали вместе с поэтом, так как эстрадные песни о любви – не совсем мой стиль. Песня «Я пью наотмашь», конечно, не о том, чтобы выпить. По большому счёту она восходит вообще к религии, тому, что нужно пройти свои испытания, за это тебя вознаградит Бог. Я очень рекомендую поэзию Гуцериева читать. Он не пишет проходных вещей. Совсем скоро выйдет наша новая песня «Алая рапсодия», это будет нечто бесподобное», – поделился певец.

С песней «Чужая любовь» Сергей Любавин успел объехать полстраны в ходе своего гастрольного тура. В его творческом багаже около десяти статуэток «Шансон года».

«Великолепный зал, как всегда на «Шансоне», и песня шикарная. Это наша третья работа с поэтом. Вскоре планируются съёмки клипа. Аранжировка, музыка Сергея Ревтова, я надеюсь, исполнение – всё совпало в этой песне. Награды вдохновляют на новые работы. Шансон в переводе с французского – песня. Неважно, где человек её исполняет: в России или за рубежом. Мирей Матье, Лара Фабиан, Луис Мигель – в их репертуаре тоже есть шансон. Это всевозрастной жанр, любимый многими», – рассказал Сергей Любавин.

Максим Олейников спел о счастье, когда «любовь на двоих одна». Строки про «белый цвет вишнёвых аллей» напомнили любимое ретро в духе «Весны на Заречной улице», школьные годы, песни под гитару во дворе.

«Я получил заряд на движение дальше, – сказал Максим. – На стихи Михаила Гуцериева я написал около двадцати песен, которые пока ждут своего слушателя. Мне не терпится их показать. Поэтому надеюсь на дальнейшее совместное творчество с поэтом и участие в следующем «Шансоне года».

Свои песни на «Шансоне года» исполнили: Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская, Александр Розенбаум, SHAMAN, Андрей Державин, Евгений Григорьев, Ярослав Сумишевский, Татьяна Куртукова, Евгений Кемеровский, группы «Лесоповал», «Сентябрь», «Рождество» и друге звёзды «Радио Шансон».