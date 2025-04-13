Чествуем специалистов ПВО и РЭБ в Музее СВО на ВДНХ

13 апреля страна отмечает День войск противовоздушной обороны страны (ПВО), 15 апреля — День специалиста по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) Вооруженных сил РФ. ВДНХ приглашает посетить в эти дни спецпроект «Музей СВО», который открыт в павильоне № 58 «Земледелие».

Влияние дронов на ход боевых действий впервые оказалось столь значительным именно на СВО. Не менее значительна роль ПВО и РЭБ для защиты нашей страны от вражеских беспилотников. Подробнее узнать о подвигах военных, которых чествуют 13 и 15 апреля, можно в Музее СВО на ВДНХ.

Всего в Музее СВО представлено более 300 экспонатов. Значительная их часть — обломки ракет, дронов и авиации противника. Многие из данных артефактов, например сбитые украинские и натовские дроны, появились в результате работы войск ПВО и РЭБ.

На выставке можно увидеть обломки украинского разведывательного БПЛА Shark, крыло ударного беспилотника «Байрактар», а также фрагменты британского ударного дрона. Еще один подбитый БПЛА в экспозиции — «Баба-яга». Изначально эти аппараты были сельскохозяйственными беспилотниками, однако сейчас ВСУ используют их для выполнения боевых задач — атак на мирные российские города.

Уникальный экспонат музея — фрагмент беспилотного летательного аппарата Ту-143. Разместить в экспозиции один только хвост весом почти в полтонны (400 кг) стало сложной инженерной задачей, не говоря о доставке в Москву. Примечательно, что этот беспилотник был разработан конструкторским бюро имени А.Н. Туполева в 1970-х годах. После 1991 года несколько аппаратов, находившихся в частях на территории Украины, получила авиация ВСУ. С начала специальной военной операции украинские Ту-143 с помощью специалистов НАТО были переделаны в аппараты, похожие по своим функциям и характеристикам на крылатые ракеты, и использовались для террористических атак.

На интерактивных стендах музея можно познакомиться с биографиями и подвигами военнослужащих самых разных подразделений: десантников, артиллеристов, операторов БПЛА, штурмовиков, летчиков, бойцов ССО, инженерных войск и многих других.