Певица Дэя в ожидании Героя

19 февраля певица Дэя представила публике свою новую песню «Мой герой». Это невероятно эмоциональная и драматическая история о любви, расставании и надежде. Сильный, выразительный голос артистки звучит очень искренне и проникновенно, передавая всю глубину чувств, заставляет слушателей сопереживать. Мелодия песни пронизана нотами светлой грусти, а слова – как крик от боли расставания.

«Эта песня выходит в преддверии 23 февраля, Дня защитника Отечества. Её написали для меня мои постоянные авторы Анатолий Алексеев и Юрий Мирошников, я посвящаю её мужчинам – смелым, надёжным, настоящим, героям, с которыми наши сердца, и любящим женщинам, которые умеют ждать. Пусть это станет для них счастливым талисманом! Рада, что в моём репертуаре появился такой бриллиант!», – говорит исполнительница.

По словам одного из авторов, Юрия Мирошникова, создатели песни надеются, что композиция «Мой герой» в исполнении талантливой и яркой певицы Дэи оставит глубокий след в сердцах слушателей. Ведь любовь и вера – главное, ради чего стоит жить!