Фестиваль российского кино в Китае стал площадкой для обсуждения сотрудничества в сфере кинематографа​​​​​​​​​​​​

В Китае прошел Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО совместно с Китайским киноархивом при поддержке Минкультуры России и Государственного управления КНР по делам кинематографии. Показы в Пекине, Нанкине и Шэньчжэне посетили свыше 2,3 тысяч зрителей. В рамках фестиваля были также озвучены планы РОСКИНО по проведению осенью 2024 года ответного Фестиваля китайского кино в России: в Москве, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде.

В программу Фестиваля российского кино вошли восемь фильмов: «Сто лет тому вперёд», «Там, где танцуют стерхи», «Поехавшая», «Повелитель ветра»», «Свет», анимационные фильмы «Чинк. Хвостатый детектив» и «Бука. Моё любимое чудище». Также состоялся спецпоказ архивного фильма «Победа китайского народа» для работников Китайского киноархива.

Фестиваль открылся в Пекине фильмом «Там, где танцуют стерхи». Зрителей приветствовали директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Давиденко, заместитель директора государственного управления КНР по СМИ, радио, кино и телевидению Луо Янь (Luo Yang), генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова, а также российская творческая делегация: режиссер Михаил Лукачевский («Там, где танцуют стерхи»), режиссер Антон Маслов («Поехавшая»), режиссер Антон Коломеец («Свет»), исполнительный продюсер Кинокомпании СТВ, генеральный директор Анимационной Студии «Сказка» Георгий Гитис («Бука. Мое любимое чудище»), директор департамента международных продаж «Централ Партнершип» Николай Златопольский («Сто лет тому вперёд», «Повелитель ветра»).

В рамках своего визита в Китай кинематографисты из России посетили Китайский киноархив в Пекине, совместный университет, учрежденный МГУ им. М.В.Ломоносова и Пекинским политехническим институтом в Шэньчжэне. В Нанкине и Шэньчжэне российскую делегацию встречали представители Провинциального комитета Коммунистической партии Китая в провинции Цзянсу, муниципального правительства города Нанкин, управления по кинематографии провинции Гуандун, киностудий Шэньчжэня.

Творческая делегация российских кинематографистов поделилась своими впечатлениями о фестивале, а также о возможностях совместного кинопроизводства с КНР.

Михаил Лукачевский, режиссер («Там, где танцуют стерхи»):

«Китайские зрители очень хорошо поняли фильм, живо реагировали на смешные и трогательные моменты. Заметил, что многие выходили из зала с заплаканными глазами. Мне кажется, зритель принял фильм еще и потому, что все-таки Якутия и Китай находятся на одном Азиатском континенте, мы похожи и внешне и, возможно, менталитетом. А самое главное, что белые журавли (стерхи) для них также являются священным птицами, как и для нас. В дальнейших планах – продолжать создавать интересные фильмы и делиться северной русско-якутской культурой с китайскими зрителями. Мы как производители контента очень ждем появления в Якутии первого на Дальнем Востоке кинопавильона полного цикла, который должен создать условия для дальнейшего развития кинематографа республики и Дальнего Востока в целом. За последние 15 лет мы выросли как профессионалы и чувствуем в себе силы создавать фильмы не только для своего регионального зрителя, но и специфичный продукт для китайского рынка. Я уверен, что освоение кинорынка Китая станет новым витком в развитии якутского кино».

Антон Маслов, режиссер («Поехавшая»):

«Фильм «Поехавшая» китайская сторона восприняла просто потрясающе. Зал был заполнен до отказа, и это очень хороший показатель. Мне даже не нашлось места, пришлось сидеть на полу – это ли не мечта режиссера? Очень здорово, что у нас есть возможность так широко делиться своими добрыми историями и комедиями. Китайский зритель реагировал на кино довольно ярко, смеялся там же, где смеемся и мы. Это значит, что юмор одинаково говорит на всех языках мира и, безусловно, объединяет! Когда мы говорим о копродукции, то вряд ли можем предугадать, какие темы, жанры, смыслы одинаково придутся по вкусу и российскому, и китайскому зрителю. На мой взгляд, нам с китайскими коллегами нужно просто идти навстречу друг другу, и тогда у нас будет шанс сделать что-то по-настоящему интересное».

Антон Коломеец, режиссер («Свет»):

«Реакция китайских зрителей на фильм была схожа с откликом российской аудитории. Они нашли наши общие сходства в конфликте поколений – детей и родителей. Также им оказалась близка и понятна тема, что в молодости мы думаем только о себе, а в уже почтенном возрасте о себе думаем в последнюю очередь. Я занимаюсь авторским кино, поэтому если говорить о темах возможного совместного кинопроизводства с КНР, то, наверное, мне было бы интересно подумать об истории про пару, где партнеры – разных национальностей и культур, и проследить их путь от знакомства до укрепления связи. Интересно, насколько важен в личных отношениях общий культурный код, могут ли люди сохранить и развить отношения, основываясь только на любви и взаимоуважении, или же все-таки корни сыграют роль «злодея» в этой любовной истории».

Георгий Гитис, исполнительный продюсер Кинокомпании СТВ, генеральный директор Анимационной Студии «Сказка» («Бука. Мое любимое чудище»):

«Мультфильм понравился китайской аудитории; российская анимация в целом известна и популярна в Китае. Что касается совместного производства, безусловно, практически все российские продюсеры заинтересованы в копродукции, для расширения рынка и повышения продаж. Залогом успеха может быть взаимопонимание руководящих и творческих групп, сценарий, который близок обеим сторонам, грамотное разделение между студиями творческих и производственных задач. Такое сотрудничество сложно даже для российских студий, но надо стремиться к результату, и есть шанс, что всё получится. Я уверен, что сотрудничество возможно, но потребуется немало времени для «притирки».

Совместное кинопроизводство и другие направления партнерства с Китаем широко обсуждали на 17-ом заседании Подкомиссии по сотрудничеству в области кинематографии Российско-Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которая прошла в Пекине в день открытия Фестиваля российского кино 5 августа. В числе вопросов, по которым состоялся обмен мнениями: учреждение Открытой Евразийской кинопремии и создание Евразийской академии кинематографических искусств; перспективы взаимного участия в кинофестивалях друг друга в рамках проводимых в 2024-2025 гг. перекрёстных Годов культуры России и Китая.