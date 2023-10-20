В Москве состоялась премьера фильма режиссера Александра Войтинского «По щучьему велению», снятого по мотивам знаменитой русской народной сказки.

Картину представили: продюсер Сергей Сельянов, режиссер Александр Войтинский, сценарист Александр Архипов, оператор Владимир Башта, художник по костюмам Ольга Михайлова, продюсер визуальных эффектов Александр Горохов, а также актеры Никита Кологривый, Мила Ершова, Роман Мадянов, Агриппина Стеклова, Дмитрий Мухамадеев.

Премьеру посетили звездные гости: Пётр Буслов, Алексей Чадов, Клим Шипенко, Марьяна Спивак, Антон и Дарья Златопольские, Ася Резник, Алексей Учитель, Никита Тарасов, Елена Захарова, Мария Кожевникова, Мария Лемешева, Ольга Любимова, Рубен Дишдишян, Виталий Хаев, Светлана Максимченко, Ева Смирнова, Анна Богомолова и многие другие.

«По щучьему велению» — это полнометражный игровой фильм, снятый по мотивам русских сказок, при работе над которым использовалась технология совмещения CGI, задействованная для создания анимированных персонажей. Производство вела кинокомпания СТВ при поддержке Фонда кино. В съёмках киноленты также принимала участие команда, работавшая над одним из самых кассовых российских релизов для семейной аудитории – сказочным блокбастером «Конёк-горбунок».

Сергей Сельянов, продюсер фильма, руководитель кинокомпании «СТВ»: «Мне не терпится посмотреть фильм вместе с вами. Ведь это же самое главное — просмотр со зрителями. Тогда рождается кино. Рождается и, одновременно, мы можем сказать себе, что работа закончена».

Александр Войтинский, режиссер: «По щучьему велению» — это великая сказка. Мы мечтали всегда и мечтаем до сих пор, что все дела сделаются сами и все само произойдет. И я тоже в это верю.

Когда мы решили снимать этот фильм, в Москве-реке поймали щуку и просто сказали ей: «Послушай, вот что нам нужно: чтобы написался сценарий, чтобы нашлись актеры, чтобы они сами выучили роли, чтобы они преобразились до неузнаваемости, чтобы сами придумались и сшились костюмы, чтобы нарисовались декорации, потом построились, чтобы мы вместе всей группой оказались в Сибири в таких местах, где никто не бывал и никогда не снимал, а потом на Урале, в Каменном городе, чтобы печка ездила, чтобы кот играл на баяне и чтобы камеры летали и все это сами снимали. А она говорит: «Сделаем. Но есть одно условие: я буду играть в этом фильме главную роль». Я согласился».

Если ты идешь на рыбалку — будь готов к тому, что вытянешь рыбу своей мечты, волшебную Щуку, которая может исполнить три любых твоих желания. Только Емеля спустил два желания на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, придется ему действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь.

Святослав Рогожан и Мила Ершова

Алексей Чадов





Никита Кологривый

Анна Богомолова

Петр Буслов

Сергей Сельянов

Мария Кожевникова

Никита Тарасов

Роман Мадьянов

Марьяна Спивак и Антон Кузнецов

Клим Шипенко с семьёй

Александр Метелкин с женой и ребенком

Алексей Учитель

Антон и Дарья Златопольские с семьёй

Антон Калинкин

Ася Резник с семьёй

Вадим Смирнов

Георгий Шабанов с сыновьями

Дмитрий Мухаммедов и Агриппина Стеклова

Игорь Волошин

Ирина Безряднова

Мария Лемешева

Съёмочная группа

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