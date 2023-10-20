На фестивале «Видеть музыку» (проводится при поддержке Министерства культуры РФ и с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив) побывал еще один постоянный гость: Калининградский областной музыкальный театр, выбравший для показа в столице свою недавнюю премьеру – мюзикл «Снегурочка». За основу взята пьеса А. Н. Островского (и появлением спектакля мы обязаны в том числе широко отмечавшемуся по всей стране юбилею классика) – зловещая и чувственная история о любви, часто возникающая на подмостках именно музыкальных театров.

Музыка для «Снегурочки» – первая большая работа молодого композитора с экзотическим псевдонимом Ева Симуран (симуран – волк или же собака с крыльями, одно из самых добрых и сильных существ; живет в «Вселенной Волкодава», придуманной известным автором фэнтези Марией Семеновой). Получилось очень интересно: сочетание симфо-рока с этническими и электронными элементами, превосходно прописанные ансамбли, яркие, эмоциональные и довольно сложные арии и дуэты – артистам есть где показать себя. Чувствуется и авторская индивидуальность, и понимание театральной специфики. Только вот, как бывает с авторами, начинающими осваивать жанр, Еве Симуран не хватило чувства меры – материал просто огромный (и кое-где ощутимо просятся «ножницы»). А поскольку в спектакле много и разговорных сцен (в них сохранен текст Островского, для песен же стихи сочинил Константин Арсенев), общий объем неизбежно дает и ритмические, и смысловые провисания.

Режиссер-постановщик Оксана Холева сделала акцент на хореографическую составляющую. Юноши и девушки в разноцветных нарядах (художник по костюмам – Фагиля Сельская) танцуют, водят хороводы, распевая баллады – веселые и задумчивые, а то и колдовские. Есть даже кулачный бой – так Мизгирь «выкупает» невесту у берендеев. Свой пластический рисунок и у лесных жителей – существа в черном, похожие на птиц, с изломанными, резкими движениями, появляются рядом с героями, то шутят и пугают, то защищают. Есть у режиссера и впечатляющие драматические находки. Самый сильный по воздействию эпизод – когда Мизгирь и Лель поют дуэт, перед царем призывая Снегурочку к любви, а она, такая маленькая, растерянно стоит на фоне огромного изображения солнца. Словно уже понимает свою страшную участь – стать жертвой для жестокого бога Ярилы. И не избежать уже.

В актерском ансамбле безусловные лидеры – Елена Альфер (Купава) и Михаил Петров (Мизгирь). Огненная Купава – чарующий тембр, сверкающий взгляд – настоящая жрица бога Солнца. Ее сольный номер в конце первого акта, когда она, гордая, ломается от обиды и боли – и поет дикий, «звериный» вокализ, – один из самых эмоциональных в спектакле. Мизгирь, былинный темнокудрый богатырь, с уверенным ярким тенором, тоже сразу собирает внимание и энергию вокруг себя. А вот пригожий Лель (Сергей Тарасов) действительно пригож – изящный, светловолосый, с ангельским лицом и загадочной улыбкой, но, к сожалению, вокально он звучал блекло и невыразительно.

Любопытно решен образ Снегурочки. Она выглядит пришелицей с далекой планеты (даже немного напоминает молодую Жанну Агузарову): хрупкая, с белыми волосами и заостренными чертами лица, с ушедшим в себя взглядом и механическим оттенком в голосе. Юлия Русакова очень достоверно передает суть юной, бесконечно одинокой, уставшей от кипения страстей вокруг девочки-девушки, пытающейся быть «как все», но встречающей только вражду. Высокое, резковатое сопрано Русаковой отлично подходит для этой роли.

Настоящее украшение спектакля – Галина Окунева (Весна-Красна): красивый, завораживающий «большой» голос, роскошная внешность – ей подвластны, кажется, все героини мировой мюзикловой классики. В «Снегурочке» роль Весны невелика, но ее сольный номер в начале и дуэт с Морозом (Александр Дудницкий) о судьбе дочери очень впечатляют.

«Снегурочку» можно увидеть очень по-разному – например, сделать акцент на любовной линии, усилить ее, смягчив остальное. Или, наоборот, уйти в мистику. Можно даже найти мотивацию для хэппи-энда. В версии Калиниградского театра «Снегурочка» – страшная сказка для взрослых (напоминающая англо-американский сериал «Penny Dreadful”), где романтика идет бок о бок с жестокостью, а чувства и умение любить – не гарантия счастья.

Алиса НИКОЛЬСКАЯ,

Фото – Елена ЛАПИНА

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