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Подведены итоги Открытого творческого конкурса «Архитектура дипломатии» с международным участием

editor
By editor
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А.М. Заболотская. А.А. Громыко. «Мистер Нет»
А.М. Заболотская. А.А. Громыко. «Мистер Нет»

Стали известны имена победителей IV Открытого творческого конкурса «Архитектура дипломатии» для молодых художников (до 35 лет), который впервые был организован ГлавУпДК при МИД России в международном формате.

Идея расширения географии конкурса в 2024 году была предложена постоянным членом жюри – директором Департамента информации и печати МИД России, Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации Марией Владимировной Захаровой. Благодаря этому инициатива ГлавУпДК стала не только средством поддержки талантливой молодежи, но и инструментом культурного обмена, укрепляющего международные связи через искусство.

Всего на конкурс поступило более 300 работ от участников из Российской Федерации, а также ряда зарубежных стран: Австрийской Республики, Республики Беларусь, Грузии, Республики Замбия, Королевства Нидерландов, Республики Казахстан, Республики Молдова, Республики Никарагуа, Республики Узбекистан, Сирийской Арабской Республики, Соединенных Штатов Америки и Турецкой Республики.

В 2025 году конкурс также привлек внимание и подрастающего поколения художников – по инициативе президента Союза архитекторов России, народного архитектора Российской Федерации Николай Ивановича Шумакова в программу была включена номинация «Юные художники» для детей от 12 до 18 лет.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне предметом творческого поиска стала тема «Дипломатия сквозь века», вдохновившая молодежь со всего мира на создание художественных работ об истории, современности и будущем дипломатии. Участники представили авторское видение деятельности внешнеполитических ведомств, ключевых исторических событий и выдающихся дипломатов разных эпох.

Кроме того, для участников конкурса и всех интересующихся темой взаимодействия между народами состоялся цикл просветительских онлайн-встреч – Марафон знаний «Архитектура дипломатии», организованный в партнерстве с Дипломатической академией МИД России.

Итак, в этом году авторитетное жюри, в состав которого вошли директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Д.П.Бак, ректор российской Академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова И.И.Глазунов, главный редактор газеты «Московский комсомолец» П.Н.Гусев, директор Департамента информации и печати МИД России М.В.Захарова, ректор РГХПУ им С.Г.Строганова С.В.Курасов, председатель Союза художников России А.Н.Ковальчук, председатель Совета молодых дипломатов МИД России Е.М.Акопян, ректор МГАХИ им В.И.Сурикова А.А.Любавин, начальник отдела культурных инициатив Россотрудничества О.А.Муратова, директор Всероссийского музея декоративного искусства Е.В.Титова, начальник ГлавУпДК при МИД России В.Н.Фатин, президент Российской академии художеств В.З.Церетели, президент Союза архитекторов России Н.И.Шумаков, ректор Дипломатической академии МИД России С.В.Шитьков, президент Российской академии архитектуры и строительных наук Д.О.Швидковский, приняло решение признать лауреатами конкурса:

В номинации «Юные художники» (от 12 до 18 лет):

  • Asoiani A.М., Грузия, с работой «Отец всех солдат»;
  • Власова А.Н., Россия, «А.С. Грибоедов на дипломатической службе»;
  • Козача А.А., Россия, Договор «О мире и любви»;
  • Ломать М.А., Белоруссия, «Подписание пакта: Дом Ермолова как свидетель истории»;
  • Steinsen A.S., Никарагуа, «The Great Victory»;

В номинации «Молодые художники» (от 18 до 35 лет): 

  • Бровченкова О.М., Россия, «Первая»;
  • Грудинина А.М., Россия, «А.С. Грибоедов: дипломат, востоковед и поэт»;
  • Гумен А.А., Россия, «Международная конференция»;
  • Заболотская А.М., Россия, «А.А.Громыко. Мистер Нет»;
  • Заруба В.В., Белоруссия, «Дипломатия без границ: сотрудничество двух государств»;
  • Кацаран А.А., Россия, «Тегеранская конференция»;
  • Мокрова К.Г., Россия, «Мистер Нет», «Время требовать»;
  • Мусоян Н.Ф. Россия, «Портрет Ю.Б.Левитана», «Дом купца Кулешова»;
  • Салаева Е.А., Россия, «Память»;
  • Толкач З.А., Белоруссия, «Дом Перцовой»;
  • Федулова А.В., Россия, «Связующая нить», «Архитектура дипломатии»;
  • Чурилова А.В., Россия, «Многоликая дипломатия. Усадьба С.П.Берга».

Церемония награждения лауреатов конкурса с приглашением членов жюри состоится 25 августа в Доме приемов МИД России (г. Москва).

Кроме того, москвичам и всем ценителям искусства представится возможность определить победителя зрительских симпатий – работы лауреатов составят фотовыставку «Архитектура дипломатии», которую ГлавУпДК организует с 18 августа по 7 сентября на Гоголевском бульваре (г. Москва).

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