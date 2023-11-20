Поэзия «Настоящих» впервые прозвучала на выставке «Россия» на ВДНХ

В Музее славянской письменности «Слово» на ВДНХ состоялся показ литературно-музыкальной композиции «Настоящие». Актуальная поэзия, посвященная событиям в вернувшихся регионах России, прозвучала голосами современных поэтов и артистов при участии группы GRINKEVICH и резидентов арт-кластера «Таврида». Показ организован «Таврида.АРТ» (проект Росмолодёжи) в рамках Международной выставки-форума «Россия».

«Настоящие» — спецпроект арт-кластера «Таврида», призванный обратить внимание широкой аудитории на творчество современных поэтов, пишущих о событиях в новых регионах России.

«Проект стартовал 24 февраля 2023 года. Тогда я и поэты Алексей Шмелёв, Дмитрий Ларионов и поэт, литературный критик Олег Демидов отправились в Крым на площадку арт-кластера «Таврида», чтобы начать работу над постановкой и решить, какие имена современной поэтической эпохи должны прозвучать в «Настоящих». Можно сказать, что проект был создан в ответ на «взрыв» поэзии, за которым мы сейчас можем наблюдать, он видимо расширяет «поэтическую Вселенную». Так что для меня, как для соавтора, «Настоящие» важны тем, что они дают возможность открывать новые имена. Например, сегодня впервые прозвучали голоса молодых авторов, прошедших обучение в литературной мастерской на «Тавриде» этим летом», — рассказала поэт Анна Ревякина.

19 ноября на сцену павильона «Слово» вышла целая плеяда современных российских поэтов: Анна Ревякина, Антон Шагин, Марк Лешкевич, Алексей Шмелёв, Софья Юдина, Игорь Караулов, Роман Сорокин, Дмитрий Ларионов, Елизавета Версан, Камила Латыпова, Александр Антипов, Татьяна Коптелова, Инна Теплова, Мария Ватутина. Они читали стихи об актуальных событиях и их очевидцах, о судьбах и чувствах жителей России.

Истории прозвучали не только в стихах, но и в песнях. Группа GRINKEVICH исполнила «Росу» — проникновенную песню о стойкости и силе русских женщин. Участник СВО, автор-исполнитель, резидент арт-кластера «Таврида» Сергей Нихаенко спел авторскую композицию о том, какие мысли и чувства посещают бойцов на фронте: «Здесь нам снится дом любимый без этих огней и частых взрывов. Домой». Певец и заслуженный артист ЛНР, который также принимал участие в специальной военной операции, Сергей Чуйков посвятил свою песню уснувшим навечно солдатам — тем, кто до последнего защищал свободу Родины.

«Я сегодня дебютировал в команде «Настоящих». Узнал о проекте от моего давнего друга Сергея Нихаенко, он резидент арт-кластера «Таврида» и в проекте с самого начала. Должен сказать, это серьезный проект, в котором участвуют очень талантливые авторы и исполнители. И для меня честь — выступать вместе с ними в «Настоящих». Песня, которую я исполнил, посвящена тем, кто отдал свою жизнь за нас. Это напоминание о том, что мы всегда будем чтить и помнить тех, благодаря кому живем! И возможно, благодаря проекту мою песню услышат больше людей и почувствуют заложенный в нее смысл».

Также в постановке приняли участие молодые артисты — резиденты арт-кластера «Таврида» — Тёма Куба, LEBEDEVA, Василий Пасечник. Их песни были написаны специально для проекта «Настоящие». Организатором литературно-музыкальной композиции «Настоящие», которая состоялась 19 ноября, выступил арт-кластер «Таврида» при поддержке Росмолодёжь.Добро.