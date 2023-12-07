Праздник для детей и родителей в ЦДМ посетили звездные гости

В ЦДМ на Лубянке состоялся праздник для детей и их родителей. Блогер, актриса и певица HELEN YES (Елена Сажина) представила невероятное шоу и презентовала новый бренд косметики. Блогер вышла на сцену вместе с дочками, которые исполнили трогательную песню.

Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Анну Хилькевич, Марию Погребняк, Аделину Сотникову, Настю Годунову и группу «Фабрика». Хедлайнером мероприятия стал Хабиб. Артист обрадовал публику выступлением под «Ягоду малинку».

Певица и актриса Настя Годунова восторженно отозвалась о Елене Сажиной. «Восхищаюсь Леной как блогером и как мамой».

Хабиб

Анна Хилькевич и Елена Сажина

Мария Погребняк

Настя Годунова