Праздник для детей и родителей в ЦДМ посетили звездные гости

В ЦДМ на Лубянке состоялся праздник для детей и их родителей. Блогер, актриса и певица HELEN YES (Елена Сажина) представила невероятное шоу и презентовала новый бренд косметики. Блогер вышла на сцену вместе с дочками, которые исполнили трогательную песню.
Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Анну Хилькевич, Марию Погребняк, Аделину Сотникову, Настю Годунову и группу «Фабрика». Хедлайнером мероприятия стал Хабиб. Артист обрадовал публику выступлением под «Ягоду малинку».
Певица и актриса Настя Годунова восторженно отозвалась о Елене Сажиной. «Восхищаюсь Леной как блогером и как мамой».
Хабиб
Анна Хилькевич и Елена Сажина
Мария Погребняк
Настя Годунова
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