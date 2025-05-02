Праздник весны и труда на ВДНХ — традиции празднования

С момента своего создания ВДНХ была зеркалом достижений государства во всех сферах жизни, поэтому 1 Мая здесь отмечали особенно масштабно и готовились к нему очень тщательно. Главная выставка страны рассказывает о советских традициях Первомая, истории его празднования на территории, а также об участии сотрудников в торжествах.

Праздник Весны и Труда отмечается во многих странах. Его история началась в 1889 году, когда Парижский конгресс второго Интернационала вынес решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций. В России маевки стали повсеместными с 1897 года, а официальный статус праздник получил в 1918 году. Изначально он назывался Днем Интернационала, а в 1960-х был переименован в День международной солидарности трудящихся. В эту дату проводились демонстрации, миллионы людей выходили на улицы своих городов с флагами, цветами и транспарантами. Частью торжеств были концерты и массовые гуляния.

Благодаря статьям периодического издания выставки — газеты «За передовой опыт», а также архивным фото можно понять, как в разные годы украшали праздничные колонны сотрудников ВДНХ. В газете «За передовой опыт» от 30 апреля 1959 года содержится информация о том, как богато была украшена праздничная колонна Выставки: «Ветви цветущих яблонь, вишен, миндаля, крупные распустившиеся розы — все это будет украшать колонну Выставки достижений народного хозяйства СССР на первомайской демонстрации. 350 букетов сделали к празднику». Кроме того, в архиве ВДНХ сохранились уникальные фотографии, на которых запечатлены образцы художественного оформления первомайской колонны в 1954 году.

Незабываемый праздник труда

С момента своего создания ВДНХ была зеркалом достижений государства во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства. Поэтому Первомай здесь отмечали особенно масштабно и готовились к нему очень тщательно. Праздник всегда совпадал с началом весенне-летнего сезона и открытием новых экспозиций. Именно к этой дате привозили уникальные экспонаты, высаживали цветы и даже досрочно запускали фонтаны. Главной целью коллектива Выставки было впечатлить гостей и сделать праздник 1 мая незабываемым.

Так, в 1960 году специалисты Выставки успешно решили сложную задачу — «разноцветными струями фонтанов открыли праздничное гулянье на ВДНХ, хотя обычно пуск фонтанов в Москве и Ленинграде происходит не ранее второй половины мая» (газета «За передовой опыт», №34). В тот год Первомай на ВДНХ посетила делегация работников, обслуживающих петергофские фонтаны, чтобы обменяться опытом эксплуатации фонтанного хозяйства — коллег удалось впечатлить.

По всей стране Первомай было принято отмечать трудовыми победами. Коллектив Выставки, которая была главным зеркалом достижений государства во всех областях и отраслях промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры и искусства, также спешил демонстрировать свои победы. В статье газеты «За передовой опыт» от 29 апреля 1961 года сказано о том, что многие павильоны, управления, отделы и подразделения успешно подготовились к открытию летнего сезона. Коллектив павильона «Химическая промышленность» подготовил новую экспозицию, завершены оформительские работы в павильонах «Кролиководство», «Охота и звероводство», «Машиностроение».

Особое внимание уделялось и «зеленому наряду» ВДНХ. Так, в 1955 году к Первомаю на выставке появились экзотические кадочные растения: пальмы, агавы, драцены, олеандры, которые украсили клумбы, цветники и павильоны Выставки (газета «За передовой опыт» № 34). Из города Нальчик было доставлено 6 тысяч кустов чайно-гибридных, полиантовых и штамбовых роз, в том числе сорта отечественной селекции: «Слава мира», «Кабардинка», «Казбек». Всего же на Выставке в тот год росло свыше 50 000 роз — больше, чем во всей Москве.

Сегодня ВДНХ продолжает многолетние традиции празднования Первомая и стремится сделать этот день запоминающимся для миллионов гостей. Посетителей, как и прежде, ждут интересные экспозиции, зеленые аллеи, тысячи цветов и множество мероприятий.