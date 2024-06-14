Премьера фильмов про культурный код России прошла в Музее Победы

В Музее Победы 13 июня состоялась премьера документальных фильмов из цикла #Культурный код Россия. Генеральным продюсером кинолент стала известная телеведущая, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова. Показы прошли в кинотеатре «Поклонка» при музее. Зрителями стали студенты творческих вузов, школьники, представители некоммерческого сектора Москвы, деятели культуры и искусства, а также посетители музея на Поклонной горе.

«Мы уже делали несколько закрытых показов в научных учреждениях, среди школьников и студентов. Мы заметили невероятный интерес к фильмам и желание обсуждать эту тему. Этот формат мы назвали «фильм-дискуссия», мы вложили в эти фильмы триггерные точки, которые вызывают у человека желание потом говорить, и у нас это получилось: после просмотра люди очень хотят высказывать свое мнение», — отметила Арина Шарапова.

Всего в рамках проекта Школа Арины Шараповой «Артмедиаобразование» создала четыре короткометражных документальных просветительских фильма, посвященных театру и кино, литературе, искусству и традициям. На показе в Музее Победы зрителям представили две короткометражки — «Культурный код. Россия в театре, кино» и «Культурный код. Россия в литературе». С 11 июля все картины станут доступны для просмотра на платформе социальной сети «ВКонтакте».

В съемках принимали участие выдающиеся представители искусства и культуры современной России: писатели, поэты, режиссеры, актеры, музыканты, художники, философы и историки. Среди них — Андрей Кончаловский, Юрий Поляков, Полина Агуреева, Клим Поплавский и другие, а также студенты и аспиранты творческих вузов, исторических и философских факультетов университетов, в том числе и участники СВО.

После просмотра в Музее Победы состоялся круглый стол, участниками которого стали создатели кинофильмов и представители Общественной палаты Москвы. Спикеры обсудили суть русского культурного кода, проявленного в языке и литературе, кино и театре, изобразительном искусстве и музыке, а также в традициях и истории России.

Мероприятие прошло при поддержке Общественной палаты Москвы. Проект #Культурный код Россия реализуется Автономной некоммерческой организацией Школа Арины Шараповой «Артмедиаобразование» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.