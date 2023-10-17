Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале 2023-го года во внеконкурсной программе Special Gala. Вместе с актрисой Хелен Миррен режиссёр воплотил на экране образ премьер-министра Израиля Голды Меир.



Сюжет основан на реальных событиях. Британская актриса Хелен Миррен — обладательница премий «Оскар», BAFTA, «Тони» и «Золотой глобус» — играет Голду Меир — единственную женщину — премьер-министра Израиля, чья политическая деятельность выпала на «Войну Судного дня».

Урегулировать конфликт предстоит Голде Меир — премьер-министру Израиля. Груз ответственности за судьбу страны и мира еще тяжелее потому, что за фасадом «железной леди» Голда прячет один жизненно важный секрет.

Карьера режиссера Гая Наттива началась в 2000-х годах, его первый короткий метр «Потом» (2002) взял главный приз секции Берлинского кинофестиваля. Последующие короткометражные ленты Наттива участвовали и получали призы на «Санденсе», в Локарно, Карловых Варах и других важнейших мировых смотрах. В 2018 году он получил премию «Оскар» за лучший короткометражный игровой фильм «Кожа», и в этом же году выпустил одноименный полнометражный дебют.



«Голда. Судный день» — масштабная драма о влиянии сильной личности на ход истории и второй полный метр Наттива. Премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале 2023-го года в секции Special Gala. Затем кино показали на других смотрах по всему миру, в том числе на открытии Иерусалимского кинофестиваля.





Кроме Хелен Миррен («Королева») в картины играют Камилль Коттен («Дом Gucci»), Лив Шрайбер («Рэй Донован»), Зед Джозеф («Викинги: Вальхалла») и Клодетт Уильямс. Оригинальный сценарий проекта написал Николас Мартин, известный по проектам «Примадонна» и «Чисто английские убийства» (сериал).

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