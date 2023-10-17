Фестиваль российского кино на Лазурном берегу и в Биаррице представит французским зрителям подборку одних из самых ярких новинок авторского кино последних двух лет. В программу Russian Film Festival 2023 France вошли драмы «Снегирь», «Межсезонье», «Похожий человек», «Скоро кончится лето» и триллер «Сестры». Интерес французской аудитории к российскому артхаусу всегда был высок, и новые работы российских режиссеров, несомненно, привлекут внимание французских синефилов.

Драма «Снегирь» – фильм режиссера Бориса Хлебникова, известного европейской аудитории по драме «Аритмия», у которой более 30 побед и 26 номинаций в различных международных и национальных кинофестивалях, включая главный приз Союза кинокритиков Франции на 18-ом международном кинофестивале в Аррасе (2017 г.) и приз прессы Les Arcs European Film Festival в Париже (2017 г.). Новая картина «Снегирь» рассказывает про команду рыболовецкого судна, попавшего в шторм. «Снегирь» также был фильмом открытия 45-го Московского международного кинофестиваля и стал одним из самых заметных событий в отечественном кино в этом году: картина также вошла в топ самых кассовых арт-проектов в российском прокате в 2022-2023 гг.

«Межсезонье» Александра Ханта – молодежная драма, созданная по мотивам реальных событий; история двух подростков, бросающих вызов обществу. Драма «Межсезонье» получила приз ФИПРЕССИ на Варшавском кинофестивале в 2021 году, а также была включена в основную программу кинофестиваля восточноевропейского кино в Котбусе (Германия).

Детективная драма «Похожий человек» режиссера и актера Семёна Серзина, который также исполнил и главную роль в картине, – это фильм, исследующий смысл жизни, смерти и след человека в истории. Четыре актрисы, сыгравшие в картине, – Ольга Лапшина, Виктория Исакова, Таисия Вилкова и Любовь Толкалина – разделили награду «За лучшую женскую роль» на Международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» в 2022 году.

Хоррор «Сестры» от режиссера Ивана Петухова – история о том, как как попытка спастись от агрессии мужа-тирана с помощью мистических сил оборачивается для молодой девушки проклятием. В главных ролях – молодые звезды современного российского кино: Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Анна Чиповская.

Комедийная драма «Скоро кончится лето» – совместный кинопроект России и Казахстана, полнометражный дебют режиссера Яны Скопиной. Картина рассказывает историю одного лета 1990 года в казахском многонациональном дворе. Проект был отмечен на 16-ом международном кинофестивале «Евразия» в Алматы (2022 г.): начинающий казахстанский актер Алихан Абильдин получил приз «За лучшую мужскую роль».

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