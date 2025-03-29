Masters и Яндекс Книги выпустили коллекцию книг об искусстве

28 марта вышла новая серия книг one cup book, созданная в сотрудничестве школы masters и сервиса Яндекс Книги. Серия разделена на 3 магистральные темы: мода, искусство и кинематограф. Каждой из тем посвящено по 3 книги. Книги доступны в бумажном, цифровом и аудио форматах. Аудиоверсии книг озвучивали сами авторы специально для Яндекс Книг.

one cup book – серия коллекционных изданий с текстами преподавателей школы Masters, книги из которой можно прочитать буквально за одну чашку кофе или чая. Каждая книга представляет собой авторский взгляд на ключевое явление в современном искусстве, моде или кинематографе.

Мода XX-XXI веков

В этом разделе собраны книги, посвященные выдающимся модельерам и дизайнерам. Их автором стала Ольга Хорошилова, кандидат искусствоведения и доцент Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Она рассказывает о творчестве Александра Маккуина, Вирджила Абло и Реи Кавакубо.

Искусство XX века

Раздел, посвященный искусству, создан Алексеем Бобриковым, кандидатом искусствоведения и старшим научным сотрудником Российского института истории искусств. В книгах представлены работы Герхарда Рихтера, Синди Шерман и Ханса Хааке.

Кинематограф

Книги и режиссерах написаны Милой Двинятиной, кандидатом филологических наук, преподавателем СПбГУ и киноведом. В серии представлены работы Гая Ричи, Ридли Скотта и Ричарда Кёртиса.