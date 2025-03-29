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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойМир книгMasters и Яндекс Книги выпустили коллекцию книг об искусстве

Masters и Яндекс Книги выпустили коллекцию книг об искусстве

editor
By editor
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28 марта вышла новая серия книг one cup book, созданная в сотрудничестве школы masters и сервиса Яндекс Книги. Серия разделена на 3 магистральные темы: мода, искусство и кинематограф. Каждой из тем посвящено по 3 книги. Книги доступны в бумажном, цифровом и аудио форматах. Аудиоверсии книг озвучивали сами авторы специально для Яндекс Книг.

one cup book – серия коллекционных изданий с текстами преподавателей школы Masters, книги из которой можно прочитать буквально за одну чашку кофе или чая. Каждая книга представляет собой авторский взгляд на ключевое явление в современном искусстве, моде или кинематографе.

Мода XX-XXI веков

В этом разделе собраны книги, посвященные выдающимся модельерам и дизайнерам. Их автором стала Ольга Хорошилова, кандидат искусствоведения и доцент Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Она рассказывает о творчестве Александра Маккуина, Вирджила Абло и Реи Кавакубо.

Искусство XX века

Раздел, посвященный искусству, создан Алексеем Бобриковым, кандидатом искусствоведения и старшим научным сотрудником Российского института истории искусств. В книгах представлены работы Герхарда Рихтера, Синди Шерман и Ханса Хааке.

Кинематограф

Книги и режиссерах написаны Милой Двинятиной, кандидатом филологических наук, преподавателем СПбГУ и киноведом. В серии представлены работы Гая Ричи, Ридли Скотта и Ричарда Кёртиса.

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