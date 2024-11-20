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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Балет Сергея Ахунова «Литургия» возвращается на сцену

editor
By editor
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лигурия - балет
«Лигурия». Фото © Лилия Ольховская, предоставленно пресс-службой концертрного зала «Зарядье»

Балет Сергея Ахунова «Литургия». Премьера состоялась 13 декабря 2023 года в рамках II Московского зимнего музыкального фестиваля «Зарядье». На Большой сцене выступили Театр современного танца «Каннон Данс» (хореограф — Ольга Цветкова), вокальный ансамбль Intrada и OpensoundOrchestra (дирижёр — Станислав Малышев).

Задумка поставить балет «Литургия» появилась в начале XX века. Сергей Дягилев, Леонид Мясин и Наталья Гончарова планировали показать балет без музыки — единственным звуком был бы ритм шагов. К работе хотели привлечь даже Игоря Стравинского, который, однако, отказался. Постановка так и не состоялась. Пять лет назад композитор Сергей Ахунов вернулся к авангардному замыслу. В его музыке к балету, как и было изначально задумано, есть аллюзии к Стравинскому, поёт хор, в звучание которого вплетены элементы древнерусского строчного пения.

Сергей Ахунов, композитор:

— Идея создать балет теперь, спустя более чем 100 лет, занимала меня последние 5 лет. Всякий раз, когда подобная идея захватывает меня, я задаю себе вопрос: почему никто не сделал этого раньше?

Прежде всего, несмотря на мощный дягилевский импульс, мне пришлось отказаться от либретто, написанного сто лет назад, и облечь балет в иную форму. Но в самой музыке «Литургии» есть аллюзии на Стравинского, а в постановке, в соответствии с первоначальным замыслом Дягилева, используется хор, в звучание которого вплетены элементы древнерусского строчного пения. Вместе с тем наша «Литургия» — совершенно самостоятельное произведение, написанное современным языком без каких-либо стилизаций.

В процессе работы я задавался вопросом: почему Стравинский отказался писать музыку к «Литургии», когда уже практически всё было готово — и танец, и костюмы? Наверное, именно поэтому. Вся постановка была построена на либретто и хореографии Мясина, так что Игорю Фёдоровичу, возможно, не понравилась сама идея втиснуть музыку в уже созданную постановку. В этом, пожалуй, и состоит принципиальное отличие нашей постановки: здесь музыка является первичным элементом, на котором базируется весь балет.

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