Президент РАХ Зураб Церетели создал образ первого градоначальника Москвы Тихона Стрешнева

Президент Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели создал образ первого градоначальника Москвы Тихона Никитича Стрешнева, занимавшего этот пост в 1709-1711 годах. Круглая бронзовая скульптура высотой 3 метра временно установлена в Музее-мастерской известного монументалиста в Переделкино.

Тихон Никитич был приставлен дядькой к будущему Петру I вскоре после его рождения и впоследствии стал доверенным лицом императора. В 1697 году, отправляясь в Великое посольство, Пётр l доверил управление страной Тихону Стрешневу и князю Фёдору Ромодановскому. В том же году в его распоряжение поступил приказ Большого дворца, которым он руководил до 1709 года (в этом году он был упразднен). В 1698 году он руководил спасением святынь Успенского собора от пожара. Во время Северной войны Тихон Никитич занимался пополнением войск, провианта и сбора денег, а с 1703 года поставлял царю докторов и садовников. При разделение страны на губернии, во главе Московской, 3 февраля 1709 года, встал Тихон Никитич Стрешнев. 19 февраля (2 марта) 1711 года, с учреждением Правительствующего сената, он вошёл в его состав, а 22 февраля 1711 года покинул пост московского губернатора.

Создание памятника ближайшему сподвижнику Петра I в год празднования 350-летия со дня рождения императора служит еще одним свидетельством бережного отношения и сохранения исторической памяти. История Российского государства – масштабная тема, над которой Зураб Константинович Церетели работает на протяжении всего своего творческого пути. Им созданы портретные бюсты российских великих князей, царей и императоров, основанные на научно-исторических изысканиях, а также образы семьи Романовых, воплощенные в круглой скульптуре.

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