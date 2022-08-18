«Камыш» от MIDIN пускает корни в сердцах слушателей

Набирающий популярность артист MIDIN выпустил новый трек «Камыш» – чувственную композицию на стыке современного звучания и ностальгии 80-х.

Свежая композиция вошла в 4 плейлиста известных платформ: «Русское инди», «Новые имена» и «Альтернативный поп» – ВКонтакте, а также «Русский поп: открытия» YouTube Music.

MIDIN – новое яркое имя в русскоязычном инди. Известно, что артист родом из Уфы, занимался музыкой с самого детства, но на пути к музыкальной карьере успел сменить много профессий – от кладовщика до event-организатора. Проект MIDIN стартовал в этом году и активно набирает популярность. Его интригующий трек «Глаза Змеи» уже был отмечен YouTube Music в плейлисте «Русский поп: новички», а композиция «Едет крыша» побывала в листе ВКонтакте «Новая волна поп-рока».

Поклонники творчества отмечают особенный магнетизм композиций артист. Созерцательная композиция в стиле синти-поп «Камыш» так затягивает своим звучанием и лёгкостью, что слушатели просят артиста выпустить многочасовую версию трека.

Главная тема творчества MIDIN – чувства. Автор передаёт малейшие оттенки в совершенно уникальной личной манере и стильном звучании, исключая банальность и пошлость. Можно отметить, что музыка MIDIN универсальна. Каждый способен открыть в ней что-то личное.

«Вокруг столько прекрасного, а мы часто грустим по глупым причинам, – делится мыслями музыкант, – Моя новая песня про красоту, которую мы не видим и не ценим. В глобальном плане это мелочь, но даже такое незначительное событие, как цветение растения может вдохновить тебя. Счастлив тот, кто умеет радоваться мелочам».

Стоит отметить, что MIDIN является выпускником образовательной платформы для музыкантов Show Class, которая все чаще упоминается рядом с именами ярких новых артистов. Цель платформы нацелена на помощь артистам в развитии своих проектов. В качестве её экспертов выступают ведущие специалисты музыкальной индустрии, представители таких медиа компаний, как ТНТ, Новое радио, Black Star, Atlantic Records, Universal Music, Self Made Music и других. Релизами артистов Show Class занимается музыкальное издательство Rude content, успехи которого впечатляют: 93% релизов находятся в главных плейлистах стриминговых площадок.

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