Президентский фонд культурных инициатив поддержал постановку первой русской национальной оперы в Астраханском кремле

30 июня 2023 года Президентский фонд культурных инициатив объявил победителей второго конкурса на соискание гранта Президента России. Экспертами было оценено более 9000 заявок из всех регионов России. Обладателем гранта стал проект «Русские оперы в Астраханском кремле» с постановкой оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин». Стоит отметить, что данный проект поддерживается Президентским фондом второй год подряд. В 2022 году 10-ти летие Русских опер в Астраханском кремле с постановкой оперы М.П. Мусоргского «Хованщина» также было ознаменовано победой в грантовом конкурсе.

Идеолог проекта и дирижер-постановщик всех русских опер, представленных в Астраханском кремле Валерий Воронин считает оперу «Иван Сусанин» особо значимой, так как она напрямую связана с историей страны и нашим традиционным мировоззрением.

«В разные вехи существования России «полотна», подобные «Ивану Сусанину» («Жизнь за царя»), были и остаются не только символом величия российской культуры, но и фактором объединения нашего народа, связи между собой его различных поколений. Простой и в то же время монументальный сюжет о жертвенном подвиге обычного русского крестьянина во имя спасения Родины от иноземных захватчиков всегда будет наиважнейшим для сохранения нашей идентичности, воспитания будущих поколений» - так комментирует выбор спектакля Валерий Владимирович.

Режиссер-постановщик спектакля Михаил Панджавидзе и художник-постановщик Гарри Гуммель представят зрителю ситуацию, которая сопряжена с проблемой выбора и добровольного самопожертвования, она принадлежит к тем самым сильным впечатляющим и ответственным, что требуют от постановщиков таланта, мастерства и вдохновения, без остатка.

С убедительной силой будет показан польский акт, в котором польские танцы, поставленные народным артистом России Юрием Клевцовым, ворвутся громогласными аккордами, разрушат красоту и плавное течение русских мелодий.

Духовную значимость события определит большой сводный хор, в исполнении которого прозвучат и молитвенно-хоральные эпизоды, и у стен Кремля грянет «Славься! Славься Святая Русь!». Могучее звучание трех хоров: крестьян, ополченцев, корифеев, достигнув апогея, вдруг потонет в перезвоне праздничных колоколов, как будто всех московских звонниц и церквей, которых в Белокаменной насчитывали сорок сороков.

2 и 3 сентября в Астраханском кремле отдадут дань признательности и любви народа к избраннику земли российской Михаилу Ивановичу Глинке!

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