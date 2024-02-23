Проект «Школа мечты» вместе с Президентом России Владимиром Путиным обновляет школы страны

Мастерская «Школа мечты» собрала на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ студенческие команды регионов и экспертов отрасли для решения задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.

В эти дни, с 20 по 22 февраля в 57 павильоне Российского общества «Знание» на ВДНХ проходит Мастерская «Школа Мечты». Представители региональных команд, создающие дизайн-проекты образовательных пространств школ, вошедших в федеральную программу капитального ремонта, вместе с организаторами и Мастерами – ведущими экспертами отрасли, в формате Мастерской (акселератора) дорабатывают свои проекты, которые должны стать частью технического задания для строительных организаций – подрядчиков в регионах. В столицу из 33 регионов нашей страны приехали студенческие команды из почти 50 вузов и ссузов, их педагоги-кураторы, руководители школ и представители органов управления образованием регионов.

Мастерская «Школа мечты» - один из заключительных этапов системной работы одноименного федерального общественно значимого просветительского проекта, который стартовал в 2022 году по инициативе Общественной палаты РФ и Федерального штаба общественного контроля за программой «Модернизация школьных систем образования». Задача проекта «Школа мечты» – усилить социальный эффект и качественные результаты реализации президентской программы капитального ремонта школ: задать новый стандарт качества современной образовательной среды, привлечь внимание креативной молодежи к теме социального дизайна, удовлетворить запрос общества на перезагрузку школьных пространств, вдохновить на качественные изменения школьной среды тех, кто сегодня принимает решения.

– На совещании по реализации целевой программы капитального ремонта образовательных организаций, прошедшем 20 февраля в день старта акселерационной программы Мастерская «Школа мечты» на ВДНХ, президент России особо отметил, что при выполнении капитального ремонта школ упор нужно делать на создание современных школьных пространств, создание принципиально новых условий, влияющих на развитие современных учеников. Это подтверждает важность и актуальность той задачи, которую мы вместе с регионами решаем в рамках нашего проекта, - подчеркнула идеолог и лидер проекта «Школа мечты», председатель комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты России Наталья Кравченко. – Проект «Школа мечты» родился в ответ на вызов – школы, построенные 30 – 40 лет назад, строились под другие задачи, с опорой на другие технологические возможности. Благодаря масштабной президентской программе (а это более 7300 школ 5 лет в период 2022-2026 гг. и 418 млд. рублей только федеральных средств) появился шанс переосмыслить пространства школ под современные образовательные методики, разнообразные сценарии урочной и внеурочной деятельности, под задачи выявления и раскрытия талантов наших детей, воспитания поколений творцов, созидателей, пассионарных, творческих и ответственных за развитие своей страны граждан, умеющих работать вместе на общее благо. Три дня Мастерской – это возможность для региональных команд «прокачать» свои проекты с участием ведущих экспертов отрасли, создающих в нашей стране лучшие современные образовательные пространства, сделать свои дизайн-проекты максимально применимыми и готовыми к реализации.

Студенческие команды из 35 регионов России от Калининграда до Камчатки, изъявивших желание принять участие в пилотном проекте «Школа мечты», в конце 2023 года провели в школах – участницах программы капремонта, соучаствующее исследование, реализуя на практике поручение президента о том, что образ новой школы должен отвечать потребностям и мечтам учеников, педагогов и родителей. Такой подход помогает не только приблизиться к исполнению желаний людей, опираясь на актуальные принципы создания современной образовательной среды, но и сохранить историю и уникальность каждой школы, отразить в проекте перезагрузки школьного пространства национальные, региональные и культурные особенности, заложить важные воспитательные смыслы. После обсуждения эскизных дизайн-проектов с командами развития школ в своих регионах, участники проекта «Школа мечты» получили возможность проработать свои решения с экспертами отрасли – практиками, в формате Мастерской.

В рамках Мастерской «Школа мечты» организаторы предложили студентам и тем, кто их поддерживает в регионах, индивидуальные и групповые разборы проектов, обсуждение самых сложных вопросов на пути создания школ мечты, семинары и мастер-классы от федеральных экспертов, совместное обсуждение и разбор найденных решений. В заключительный день Мастерской пройдет стратегическая сессия, посвящённая дальнейшему развитию проекта.

- Для студентов российских вузов, прежде всего архитектурно-строительного, дизайнерского направлений, проект «Школа мечты» - это возможность реализовать общественный проект и тем самым принять участие в апробации нового образовательного подхода – «Обучение служением», - отметила заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова. – Сегодня модуль «Обучение служением» реализуется в более чем 100 пилотных вузах, в том числе и архитектурно-строительных. Участие в проекте «Школа мечты» дает возможность нашим будущим архитекторам и дизайнерам не только получать профессиональные практические навыки и расширять набор компетенций, но и лично принять участие в решении важной социальной задачи – обновлении школьных пространств. С одной стороны, в российское сообщество дизайнеров включается множество заинтересованных молодых людей, у которых есть современное видение и оригинальные идеи. С другой стороны, проект имеет высокую социальную отдачу, так как охватывает школы во всех уголках большой страны. Наконец, мы развиваем новый образовательный подход в системе вузовского образования. Здесь мы видим, как профессиональная практика гармонично сочетается с решением общественных запросов. Таким образом, учитывая эти три компонента, у проекта «Школа мечты» - большие перспективы.

По откликам Мастеров, студенты смогли подойти к задаче создания проектов школ мечты не только креативно, но и вдумчиво, профессионально. Особо отмечена экспертами ценность опоры на результаты соучаствующего исследования при разработке дизайн-проектов. Эксперты высоко оценили качество и глубокую, детальную проработку дизайн проектов, которые, несомненно, помогут строительным подрядным организациям создать школы мечты в регионах в ходе капитального ремонта.

Среди Мастеров, которые работали со студентами – эксперты компании Ed Architecture, Академии «Летово», Школы дизайна НИУ ВШЭ, Института образования НИУ ВШЭ, Университета креативных индустрий Universal University, архитектурной школы МАРШ, МИТУ–МАСИ, Центра психологического сопровождения «Точка ПСИ», архитектурного Бюро ASADOV, Лаборатории дизайна Лены Ахмадеевой, школы «Снегири», студии Design4school, архитектурного бюро «Студия 44», эксперты «Москомархитектуры», представители девелоперских. Строительных и производственных компаний ПИК, «Самолет», «Лига» и других.

Мастера в завершении своей работы со студентами пригласили их на практику, а кого-то даже на работу в свои агентства, что говорит о высоком уровне работ и квалификации участников проекта. Это один из запланированных организаторами эффектов проекта, так как специалистов в области социального дизайна критически не хватает на рынке и спрос на них растет с каждым годом.

Программа капремонта школ, по словам президента, будет продлена до 2030 года, - подчеркивает Кравченко. – После 2026 года комплексный ремонт потребуется 11 тысячам зданий. А уже в следующем году программа должна охватить детские сады и учреждения среднего профессионального образования. Это еще раз подчеркивает важность того, чтобы направить внимание талантливой креативной молодежи в сторону социального дизайна и дизайна образовательной среды, где есть свои сложности и специфика, но и большое пространство для творчества и самореализации.

Своей задачей на ближайшее время организаторы проекта «Школа мечты» видят помощь в организации взаимодействия студенческих команд с региональными властями, чтобы разработанные студентами дизайнерские решения были использованы и реализованы в ходе капитального ремонта школ. Проект намерен развиваться в соответствии с поставленными президентом задачами модернизации системы образования.