В Росимуществе состоялся премьерный показ фильма «Командир»​​​​​​​​​​​​

В преддверии Дня защитника Отечества в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом состоялся премьерный закрытый показ фильма «Командир», организованный АО «РОСКИНО», который сегодня вечером выйдет в прокат по всей стране.

Перед сотрудниками Росимущества выступили режиссер, генеральный продюсер фильма Тимур Хван и актер, исполнивший главную роль, Кирилл Зайцев, которые рассказали о создании и съемках киноленты.

Руководитель Росимущества Вадим Яковенко поблагодарил представителей киностудии за проделанный труд и организацию показа в агентстве, вручив им памятные подарки.

Картина рассказывает о жизни Геннадия Николаевича Зайцева, генерал-майора, Героя Советского Союза, командира Группы «А» («Альфа») КГБ СССР, советского и российского сотрудника органов государственной безопасности. Интересно, что его внучка, Зоя Зайцева, работает в Управлении земельных отношений Росимущества.

Ключевые события фильма разворачиваются 1 декабря 1988 года в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ), террористы захватывают в заложники 32 ребёнка, учительницу и водителя автобуса. Под руководством Геннадия Зайцева проходит сложнейшая операция, в результате которой все заложники освобождены, а террористы обезврежены.