LAPA TIGRA: «Слушал тайком, пока пацаны не видят»

В интервью артист рассказал, как пришел к музыке вопреки воле отца, что означает его псевдоним и как справляется с выгоранием.

– Игорь, расскажи, как ты пришел к музыке, с чего все началось?

– Все началось с того, что мой брат дал послушать кассету Linkin Park. Я сразу влюбился в их творчество, и потом из ниоткуда появилась мысль собрать свою группу максимально похожую на LP. Это при том, что я и мои друзья были максимально далеки от музыки, и мы просто наобум выбрали роли в группе. Помню одну кринжовую историю… в то время люди делились на рокеров, рэперов, а попсу слушать вообще было позорно. А я так хотел себе альбом Майкла Джексона. Однажды, я тенью прокрался в музыкальный магазин, дождался пока никого не будет в зале и по-быстрому купил первую попавшую кассету Джексона. И слушал тайком, пока пацаны не видят.

– Как твои родные отреагировали на твое намерение стать артистом?

– Отец был против. Он с 1го класса готовил нас с братишкой к адвокатской карьере. Однажды мы сказали, что хотим купить электрогитару - он запретил. Сказал: «Музыка — это не серьезно, да и вообще, вы даже играть не умеете. Купите для начала акустическую (она дешевле и практичнее), а если захотите продолжить играть, я вам возмещу расходы». К слову, он так и не возместил 9К тенге.

– Помнишь ли ты свое первое публичное выступление?

– Это было первое выступление нашей рок-группы INDIGO в местном ДК. Была рок тусовка, и мы просто порвали зал. А после концерта впервые не ночевал дома

– Расскажи о своем необычном псевдониме артиста «LAPA TIGRA».

– LAPA TIGRA — это игра слов. «Лапа тигра» и «Лапа-лапочка». Это имя очень хорошо показывает 2 стороны моего характера: жесткость и милаша

– Ты общаешься со своими поклонниками? Что тебе обычно пишут в директ?

– Последнее время часто пишут: «сделай, плиз, полную версию». В соц. сети я заливаю короткие видео каверов на любимые треки. И они так нравятся людям, что хотят услышать полный трек.

– Как ты считаешь, должен ли артист быть «доступным» для своей аудитории?

– Тут зависит от артиста, от его образа. Из-за того, что я постоянно на студии/репетициях, съемках контента и его монтаже, часто не хватает общения - поэтому я всегда открыт. Если, конечно, появляется свободная минутка.

– Сталкивался ли ты с хейтом? Как справился?

– Хейт — это постоянный спутник артиста. Раньше, кстати, его было больше. Сейчас атмосфера под постами очень экологичная. Чаще всего Хейт меня не задевает, а те комменты, которые ранят, стараюсь проработать и ответить на вопрос, почему они меня задели. В целом, хейт в разумных пределах меня мотивирует.

– Быть артистом, значит быть все время в потоке с креативностью, где ты черпаешь вдохновение?

– Вдохновение нахожу в интервью интересных артистов и на пляже под солнцем.

– А сталкивался ли ты с выгоранием? Как справился?

– Я просто переключаюсь на другие дела, люблю писать код на python, сижу в фотошопе, катаю на сноуборде/лонгборде. И очень круто перезагружают open call.

– Поделись своими творческими планами на 2024 год? Чем планируешь удивить свою аудиторию?

– В планах очень много треков, грядут интересные коллабы с крутыми артистами. Пока не буду называть их имена. И конечно же, много кайфового контента.