Проект «Театр в кино» подвел итоги третьего сезона

В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная итогам третьего сезона всероссийского проекта «Театр в кино». Он завершится 15 мая в киноцентре «Октябрь» премьерой праздничной киноверсии спектакля «Принцесса цирка» в постановке Московского театра мюзикла. Киноверсия создана телеканалом «Россия-Культура» совместно с Московским театром мюзикла.

О зрительском интересе и планах на будущее на пресс-конференции рассказали художественный руководитель Московского театра мюзикла, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, продюсер проекта «Театр в кино», заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Любовь Платонова, продюсер проекта «Театр в кино», президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова, первый заместитель художественного руководителя — директор Московского театра «Современник» Марина Евса, основатель и художественный руководитель Московского детского музыкального театра юного актёра Александр Федоров и директор Новосибирского академического драматического театра «Красный факел» Антонида Гореявчева (онлайн).

Михаил Швыдкой, спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла, назвал работу проекта «творческим актом или даже подвигом»: «Проект «Театр в кино» очень важен для зрителей многих городов России, куда не доезжают эти спектакли на гастроли. И посмотреть их на большом экране в кино – это радость и удовольствие. Уверен, что этот альтернативный формат жизни театральной постановки не только не конкурирует с самим театром за зрительское внимание – он еще больше привлекает ценителей сценического искусства в театры».

Третий год проект удивляет жанровым разнообразием, предлагая аудитории постановки ведущих театров страны. В текущем сезоне зрители увидели киноверсии спектаклей: «Воскресение» (Александринский театр), «Рождественская история» (Театр кукол им. С.В. Образцова), «Мертвые души» (Театр им. Евг. Вахтангова), «Принц и нищий» (Театр Терезы Дуровой) и «Шурале» (Татарский театр оперы и балета). Ключевым событием стала прямая трансляция балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» из Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, которая состоялась 21 декабря и охватила 70 городов России. Следующий сезон обещает быть не менее впечатляющим.

Любовь Платонова, заместитель руководителя канала «Россия-Культура», продюсер проекта «Театр в кино», подчеркнула, что за три года работы удалось не только завоевать доверие театрального сообщества, но и создать силами творческой группы совершенно новый визуальный язык: «Прямая трансляция «Щелкунчика» – шикарное событие, которое состоялось в третьем сезоне. Стоит отметить, что и театр, и хореограф-постановщик Юрий Посохов были рады, что трансляция прошла на таком высоком уровне. Это обогащает и сам театр, и зрителей. Доверие зрителей – главная заслуга телеканала. «Театр в кино» – уникальный продукт, объединивший кино, театр и телевидение. В следующем сезоне к проекту присоединятся Пермский и Нижегородский театры оперы и балета, запланированы съемки балета «Золушка» с хореографом-постановщиком Алексеем Мирошниченко. Впереди – юбилей Театра кукол им. С. В. Образцова. Также мы продолжаем диалог с Московским театром мюзикла в ожидании новых совместных проектов».

География проекта с каждым годом охватывает новые города. В будущем команда готовится вывести «Театр в кино» на качественно новый уровень и показать отечественные постановки за пределами России.

Ольга Зинякова, президент сети кинотеатров «КАРО», продюсер проекта «Театр в кино» рассказала о численных показателях третьего сезона: «За третий сезон проекта «Театр в кино» наши киноверсии посмотрели более 30 тысяч зрителей в России и странах ближайшего зарубежья – огромная цифра для такого формата проката. И мы продолжаем активно работать над тем, чтобы наши киноверсии выходили не только в России, но и в дружественных странах, готовых показывать наш контент, – это амбициозная задача проекта на 2026 год». Также спикер отметила гуманитарную функцию киноверсий: «Для многих выдающихся театральных артистов, задействованных в первоклассных спектаклях долгие годы или даже десятилетия — это не просто кино, а возможность увековечить свой труд для потомков. Это культурное наследие нашей страны, которое должно быть сохранено».

В четвертом сезоне проекта, который стартует осенью 2026 года, запланированы премьеры киноверсий спектаклей: «Женитьба Бальзаминова» Московского театра «Современник», «Республика ШКИД» Детского музыкального театра юного актёра и «Мертвые души» Новосибирского академического драматического театра «Красный факел» и другие.

Марина Евса, первый заместитель художественного руководителя — директор Московского театра «Современник»: «Для нас большая ответственность, что в честь 70-летия театр «Современник» решился на такой эксперимент. Сейчас мы начинаем работать над киноверсией спектакля «Женитьба Бальзаминова», которую поставил режиссер Сергей Газаров. Уверены, что он найдет своего кинозрителя — в проекте задействованы звезды российского театра и кино Марина Неелова и Алена Бабенко».

Александр Фёдоров, основатель и художественный руководитель Московского детского музыкального театра юного актёра: «Для нашего театра участие в проекте «Театр в кино» – большое счастье. Мы давно боремся за то, чтобы детское театральное искусство воспринимали с не меньшей серьезностью, чем работы старших коллег. И приглашение в такой формат подтверждает, что наше дело не напрасно, интерес к нему есть, и он довольно большой. Мюзикл «Республика ШКИД» — это непридуманная документальная история о людях, живших сто лет назад. Мы постарались передать чувства, переживания героев повести, сделать их близкими зрителю. Убежден, что киноверсия такого масштаба и детальности – это самостоятельное произведение, очень нужное аудитории. Я пришел к этому выводу после просмотра «Травиаты» Дмитрия Бертмана на экране кинотеатра «Октябрь»».

Антонида Гореявчева, директор Новосибирского академического драматического театра «Красный факел»: «Мы впечатлены работой команды проекта «Театр в кино» – настолько она была слаженной, профессиональной и масштабной. Нет сомнений, что киноверсия «Мертвые души», съемки которой закончились совсем недавно, будет иметь большой зрительский успех».

Участники конференции единогласно отметили, что перенос театральных постановок на большие экраны – важный шаг. Такой формат позволяет выстроить эффективный диалог с аудиторией и расширить ее.