Юлия Савичева, Анна Уколова, Елена Князева и другие на премьере фильма «Лена и справедливость»

В центральном доме кинематографистов состоялся премьерный показ романтической комедии «Лена и справедливость». Режиссером картины выступила Екатерина Вещева, главные роли исполнили Анна Уколова и Парвиз Пулоди.

Главная героиня картины, женщина по имени Елена, живет в провинциальном городе и тайно мечтает о красивой и пышной свадьбе. Но есть одна проблема — избранник Лены приезжай, который не может получить российского паспорта. А без этого документа регистрация брака возлюбленных невозможна. Тем не менее, главная героиня сильная женщина, которая готова сражаться за свое счастье, любовь и справедливость хоть каждый день.

Фильм высоко оценили в профессиональном сообществе. Премьерный показ посетило немало известных личностей: Юлия Савичева, Елена Князева, Павел Лунгин, Анна Уколова и многие другие.

На больших экранах комедию можно будет увидеть уже 25 августа.

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