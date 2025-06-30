Проект «Вокруг Пушкина» продолжает работу в Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына

В Москве продолжает работу культурно-просветительский проект «Вокруг Пушкина», организованный Центром международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни» при поддержке Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.

Историческим ориентиром проекта стал учреждённый в 1925 году за рубежом День русской культуры, приуроченный ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Этот праздник стал символом единения русской эмиграции в стремлении сохранить и передать будущим поколениям богатство русской культурной традиции.

Вот уже десять лет Центр «Культура для жизни» бережно продолжает эту миссию, развивая пространство культурного диалога, открытого для всех, кому дорога русская словесность, искусство и гуманистические ценности.

5 июня 2025 года в рамках проекта «Вокруг Пушкина» прошли первые мероприятия: международный круглый стол с участием представителей восьми стран, торжественное открытие выставки графики художника из Узбекистана Виктора Апухтина, коллективной экспозиции «Вокруг Пушкина. Продолжение», а также конкурс детского рисунка, мастер-классы и открытые лекции, собравшие сотни участников и гостей.

Цель проекта — создать живое, открытое пространство для взаимодействия людей разных поколений и культур, объединённых интересом к русскому языку, литературе и искусству, сделать Пушкина частью современного культурного контекста.

Сегодня завершилась выставка графики Виктора Апухтина «Вокруг Пушкина», ставшая ярким художественным событием и глубоким авторским размышлением о поэте как образе, мифе и культурной константе. Работы Апухтина — тонкие, символичные и эмоционально насыщенные — открыли зрителю поэзию Пушкина с новой стороны, через призму авторского восприятия и пластического языка.

Однако проект продолжается. В музее открыта и активно работает коллективная экспозиция «Вокруг Пушкина. Продолжение», в которую вошли работы молодых и признанных российских художников, а также инсталляция конкурсных работ, раскрывающие современное видение пушкинской темы. Эта выставка предлагает зрителю свежий, зачастую неожиданный взгляд на образ Пушкина и его место в сегодняшней культуре.

В экспозиции коллекция портретов из частной коллекции кисти Геннадия Петрова, работы в стиле современного русского лубка Виктора Апухтина, мифические работы Юлии Бружайте, Светланы Чертовой и Ольги Семеновой, пейзажи Инны Вольской и коллекция Центра ремесел «Велий».

«Проект «Вокруг Пушкина» — это не только о прошлом. Это о том, как великая русская культура живёт сегодня, как она звучит в современном мире, становясь частью нашей повседневности, продолжая вдохновлять» — рассказала Галина Мерзликина, руководитель проекта, президент Центра «Культура для жизни».

Работа круглого стола началась со вступительного слова директора Дома русского зарубежья Виктора Москвина, который отметил важность фигуры Пушкина в объединении русской эмиграции. Галина Мерзликина, президент Центра «Культура для жизни» выступила модератором, отметив, важность продолжающегося международного диалога.

Спикерами круглого стола стали:

Катарина Петрович – председатель Союза сербско-российского диалога и сотрудничества КОС (Сербия);

Наталия Шатилина — Президент Сербско-Российского фонда за культуру и наследие (Сербия);

Наталья Казучини-Бончи — президент Ассоциации «Жизнь и рост» при Институте Пушкина в Париже, директор русской школы «Шаг за шагом», учредитель Всемирного Альянса Русскоговорящих Соотечественниц (Франция);

Лариса Кондрашкина — к.и.н. доцент кафедры Истории Отечества ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова. Общество Россия — Франция (Россия);

Елена Эльц — доцент кафедры международных гуманитарных связей СПбГУ, к.и.н. (Россия);

Виктор Апухтин — художник, иллюстратор, философ, почетный академик РАХ (Узбекистан);

Юлия Базарова — общественный деятель, руководитель итальянской культурной ассоциации «Друзья Великой России» (Италия);

Гуля Хакимова — художник, общественный деятель, продюсер (Италия);

Наталья Захарова — актриса, президент общественной организации «Русское бунинское общество» ( Россия);

Альфия Амирова — президент «Интернациональный Союз Женщин», президент Международного дискуссионного клуба «VISION 3000» (Россия);

Шериф Хассан Гед — директор культурных программ, председатель Египетской Ассоциации выпускников Российских и Советских ВУЗов, председатель Союза Арабских выпускников Советских и Российских ВУЗов (Египет);

Эльмира Сирачева — режиссер, вице-президент Центра международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни» (Россия);

Ольга Калашникова — актриса, режиссер, ведущая, основатель Монотеатра Ольги Калашниковой (Россия);

Светлана Шевалье — мастер геологии, писатель, путешественник, наблюдатель (Англия);

Елена Пешкова — художник, куратор, президент Фонда содействия сохранению культурного наследия им. К.А.Коровина (Россия);

Инна Вольская — бизнес-коуч ICF, культуролог, художник, доцент РУТ (МИИТ) (Россия);

Евгения Подоляк-Рунова — ст. преподаватель кафедры романо-германской филологии и перевода СПбГУ (Россия);

Ирина Савекина – дизайнер, куратор, основатель ArtFactory (Россия);

Мария Санти – искусствовед, куратор, писатель ( Россия);

Надежда Моцонели — продюсер, организатор модных шоу грузинских дизайнеров в Москве и эксклюзивных туров в Грузию (Грузия);

Хишам Зайнетдин — драматург, режиссер, педагог актерского мастерства и режиссуры в Ливанском университете (Ливан);

Специальный гость: круглого стола — Лакич Миодраг — художник (Сербия).

В конкурсе живописи приняли учатие дети России и Франции.

В состав жюри конкурса вошли:

Искусствовед, художник, член ТСХР, руководитель Медиагруппы АртМосковия и руководитель Творческой мастерской бренда NESNOVA™ Ольга Неснова;

Заслуженный художник Эльвира Асадуллина;

Художник, сценограф-постановщик, хаттат, искусствовед, дизайнер, члена ТСХР РБ и СХР РБ, член МСХ Ирина Савекина;

Художник, дизайнер, куратор, основатель ART FACTORY, Инна Вольская, культуролог, арт-коуч, художник, галерист.

Победители конкурса «Вокруг Пушкина» будут объявлены 8 июля в День семьи, любви и верности в Доме русского зарубежья им. А. И. Солженицына.

Выставка «Вокруг Пушкина. Продолжение» работает до конца августа. Вход на мероприятия проекта свободный.