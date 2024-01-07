Киноверсию спектакля Театра Наталии Сац «Ночь перед Рождеством» показали в киноцентре «Октябрь»

Шедевр Николая Андреевича Римского-Корсакова, опера «Ночь перед Рождеством» в постановке режиссера Георгия Исаакяна и дирижера Евгения Бражника в Театре имени Наталии Сац, стала четвертым релизом совместного проекта телеканала «Россия-Культура» и дистрибьюторской компании КИНО.АРТ.ПРО, который продолжает радовать зрителей разными театральными жанрами.

Среди звезд, посетивших премьеру, были солистка Московской Филармонии, пианистка Екатерина Мечетина, солисты оперы Большого театра Екатерина Морозова и Владислав Попов, солистка балета Большого театра Анна Тихомирова, глава Благотворительного Фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына, заместитель директора Президентского Фонда Культурных Инициатив Игорь Соболев и другие гости.

Телеверсию постановки Детского музыкального театра имени Наталии Сац смогут увидеть зрители в более чем 100 кинотеатрах России. Киноверсия была создана при помощи многоплановой съемки несколькими камерами с использованием передовых технологий видео, света и стереозвука. Крупные планы позволят публике по-новому взглянуть на постановку. При съемках использовался хромакей с последующим применением компьютерных технологий. Режиссером телеверсии стал Валерий Спирин.

На премьере в киноцентре «Октябрь» зрители и специальные гости оценили выступление артистов Театра имени Наталии Сац, которые представили в фойе рождественские колядки, гадания и музыкальные мастер-классы для детей.

Зрителям по всей стране не придется выстаивать длинные очереди, чтобы увидеть этот новогодний спектакль на театральной сцене. Достаточно купить билет онлайн и прийти в комфортабельный кинозал, чтобы насладиться великой музыкой, яркими спецэффектами и мастерством талантливых исполнителей. Благодаря возможностям кино можно будет увидеть не только общие, но и крупные планы, разглядеть мельчайшие детали, лица артистов, словом, все, что недоступно для зрителей в театре. Премьера кинофильма «Ночь перед Рожеством» — первое событие нового года в рамках проекта «Театр в кино».

Фото – Геннадий АВРААМЕНКО